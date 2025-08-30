Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, mestre da crônica

Morre Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, mestre da crônica

Autor de mais de 80 títulos, Verissimo sofria com mal de Parkinson, problemas cardíacos e com as consequências de um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021
Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Morreu neste sábado, 30, o escritor Luis Fernando Verissimo aos 88 anos. Ele estava internado no hospital Moinhos do Vento, em Porto Alegre, desde o último dia 11, com princípio de pneumonia. Sua situação era considerada grave. Ele faria 89 anos no próximo dia 23 de setembro.

A principal marca de sua escrita era a ironia e a crítica afiada, conquistando milhares de leitores ao longo de sua carreira. Mas destacava-se na versatilidade. Também era músico (tocava saxofone), desenhava, publicava livros, escrevia em jornais. Era muito tímido para falar em entrevistas, mas nada contido para escrever, refinada e acidamente, sempre na cartilha do humor.

Relembre | Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, é internado em UTI de Porto Alegre

No último dia 19, uma nota assinada pelos médicos Luiz Antônio Nasi e Guilherme Alcides Flores Soares Rollin foi divulgada pela unidade de saúde com atualizações da situação do escritor.

"O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Verissimo permanece internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias", publicou a nota naquele dia.

O que aconteceu com Luis Fernando Veríssimo?

Nos últimos anos, o autor enfrentou diferentes complicações médicas. O cronista sofria com o mal de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2020, foi submetido a uma cirurgia para tratar um câncer ósseo na mandíbula.

No ano seguinte, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que comprometeu sua fala e reduziu sua capacidade de comunicação. Posteriormente, recebeu um marcapasso no coração.

Relembre | Escritor Luis Fernando Verissimo é internado com infecção respiratória

Mesmo diante das limitações, manteve atividades ligadas a duas de suas grandes paixões: a música e o futebol. Torcedor do Internacional, acompanhava os jogos do clube e seguia próximo ao jazz, gênero que praticou como saxofonista e que continuava a ouvir pela internet.

Por conta do seu estado de saúde, expressava-se por meio de gestos e olhares, além de pequenas frases soltas, muitas vezes em inglês.

Luis Fernando Verissimo: obra e carreira

Filho de Érico Verissimo, autor de clássicos da literatura brasileira, Luis Fernando construiu uma trajetória frutífera e se tornou um dos escritores mais populares do País.

Publicou mais de 80 livros, incluindo romances, contos e coletâneas de crônicas, com obras traduzidas em diferentes idiomas. Suas crônicas são publicadas em jornais de grande circulação, como O Globo e O Estado de S. Paulo, alcançando leitores de várias gerações.

Entre os personagens que criou, destacam-se o Analista de Bagé, Ed Mort e a Velhinha de Taubaté, ícones da literatura de humor e da crítica social brasileira. Sua produção, iniciada nos anos 1960, consolidou-o como um dos cronistas mais reconhecidos da literatura contemporânea.

Verissimo vivia em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, na mesma residência que pertenceu a seus pais, ao lado da esposa, Lúcia, e do filho Pedro.

Colaborou Mariah Salvatore

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar