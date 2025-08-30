Morre Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, mestre da crônica

Morre o escritor Luís Fernando Veríssimo / Crédito: Lindomar Cruz/Agência Brasil

Morreu neste sábado, 30, o escritor Luis Fernando Verissimo aos 88 anos. Ele estava internado no hospital Moinhos do Vento, em Porto Alegre, desde o último dia 11, com princípio de pneumonia. Sua situação era considerada grave. Ele faria 89 anos no próximo dia 23 de setembro. A principal marca de sua escrita era a ironia e a crítica afiada, conquistando milhares de leitores ao longo de sua carreira. Mas destacava-se na versatilidade. Também era músico (tocava saxofone), desenhava, publicava livros, escrevia em jornais. Era muito tímido para falar em entrevistas, mas nada contido para escrever, refinada e acidamente, sempre na cartilha do humor.

Relembre | Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, é internado em UTI de Porto Alegre No último dia 19, uma nota assinada pelos médicos Luiz Antônio Nasi e Guilherme Alcides Flores Soares Rollin foi divulgada pela unidade de saúde com atualizações da situação do escritor. "O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Verissimo permanece internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias", publicou a nota naquele dia. O que aconteceu com Luis Fernando Veríssimo? Nos últimos anos, o autor enfrentou diferentes complicações médicas. O cronista sofria com o mal de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2020, foi submetido a uma cirurgia para tratar um câncer ósseo na mandíbula.

No ano seguinte, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que comprometeu sua fala e reduziu sua capacidade de comunicação. Posteriormente, recebeu um marcapasso no coração. Relembre | Escritor Luis Fernando Verissimo é internado com infecção respiratória Mesmo diante das limitações, manteve atividades ligadas a duas de suas grandes paixões: a música e o futebol. Torcedor do Internacional, acompanhava os jogos do clube e seguia próximo ao jazz, gênero que praticou como saxofonista e que continuava a ouvir pela internet.

Por conta do seu estado de saúde, expressava-se por meio de gestos e olhares, além de pequenas frases soltas, muitas vezes em inglês.

Luis Fernando Verissimo: obra e carreira Filho de Érico Verissimo, autor de clássicos da literatura brasileira, Luis Fernando construiu uma trajetória frutífera e se tornou um dos escritores mais populares do País. Publicou mais de 80 livros, incluindo romances, contos e coletâneas de crônicas, com obras traduzidas em diferentes idiomas. Suas crônicas são publicadas em jornais de grande circulação, como O Globo e O Estado de S. Paulo, alcançando leitores de várias gerações.

