Bruce Willis vive em casa separada da família, revela esposa

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, atualizou o estado de saúde do ator e compartilhou que o casal não vive mais na mesma casa

A esposa do ator, Emma Heming Willis , comentou sobre a saúde de Bruce em um programa especial da emissora ABC. Ela revelou que eles não vivem mais na mesma casa.

No programa "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" ("Emma e Bruce Willis: A Jornada Inesperada", em tradução livre), a modelo contou que o astro de Hollywood está morando em uma casa adaptada às suas necessidades,

Emma mora em outra residência com as duas filhas do casal, Mabel, 13 anos, e Evelyn, 11 anos. "O Bruce ia querer isso para as nossas filhas. Ele ia querer que elas estivessem em uma casa mais adequada às demandas delas, não às demandas dele", afirmou.

Ela também falou sobre a necessidade de se adaptar para se comunicar com Bruce Willis e disse que adoraria poder conversar com o ator. "Temos uma maneira de nos comunicar com ele que é simplesmente diferente".