ExpoIta 2025 reúne atrações musicais no aniversário de Itapipoca

ExpoIta 2025 reúne atrações musicais no aniversário de ItapipocaAniversário de 110 anos de emancipação de Itapipoca é comemorado com shows musicais gratuitos; veja programação
O município de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza, promove nesta semana a 27ª edição da Exposição Agropecuária de Itapipoca, a ExpoIta. Iniciada na segunda-feira, 25, o evento gratuito traz para o público exposições agropecuárias, feira de artesanato, leilões de animais e apresentações religiosas e musicais.
Aberto para toda a comunidade, o ExpoIta celebra os 110 anos de aniversário de emancipação da Terra dos Três Climas, datado em 31 de agosto de 1915. Realizado no Parque de Exposições de Itapipoca, o festival segue com agenda de atividades até este domingo.
Nesta quarta-feira, 27, o espaço dá destaque às celebrações religiosas, com participações de personalidades evangélicas e católicas. Marcado para às 19 horas, a noite terá apresentações e celebrações eucarísticas com Irmã Kelly Patrícia, William Sanfona, Ministério Shalom.
Comemoração do aniversário de Itapipoca terá shows musicais gratuitos
Reunindo atrações regionais e nacionais, a programação musical do ExpoIta 2025 inicia nesta quinta-feira, 28, às 20 horas, com shows de Simone Mendes, Nattan, Romarinho, Pagode do Arizinho e Brunão.
Seguindo até sábado, 30, o festival também terá apresentações de Rey Vaqueiro, Xand Avião, Jonas Esticado, Lana Mara, Zé Cantor e outros artistas.
A entrada no Parque de Exposições de Itapipoca é gratuita em todos os dias, mas há opção de Camarote, com valores de ingressos a partir de R$ 140 (inteira), à venda no site Brasil Ticket.
Confira a programação musical e religiosa do ExpoIta 2025:
Quarta-feira, 27, às 19 horas
- Celebração Eucarística
- Irmã Kelly Patrícia
- William Sanfona
- Ministério Shalom Itapipoca
Quinta-feira, 28, às 20 horas
- Simone Mendes
- Nattan
- Romarinho
- Brunão
- Pagode do Arizinho
Sexta-feira, 29, às 20 horas
- Rey Vaqueiro
- À vontade com Zezo
- Raí Saia Rodada
- Luan Estilizado
- Cláudio Ney e Juliana
- Lana Mara
- Meninos do RM
Sábado, 30, às 20 horas
- Xand Avião
- Jonas Esticado
- Zé Cantor
- Galícia
- Pandas do Pagode
Exposição Agropecuária de Itapipoca - ExpoIta 2025
- Quando: até domingo, 31 de agosto
- Onde: Parque de Exposições de Itapipoca (avenida Esaú Alves Aguiar, s/n - Maranhão, Itapipoca)
- Programação e mais informações: no Instagram @expoita.2025
- Gratuito