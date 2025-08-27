ExpoIta 2025 reúne atrações musicais no aniversário de Itapipoca

Cantor Nattan é atração musical da ExpoIta 2025 nesta quinta-feira, 28, durante aniversário do município de Itapipoca / Crédito: Reprodução/Instagram @nattan

O município de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza, promove nesta semana a 27ª edição da Exposição Agropecuária de Itapipoca, a ExpoIta. Iniciada na segunda-feira, 25, o evento gratuito traz para o público exposições agropecuárias, feira de artesanato, leilões de animais e apresentações religiosas e musicais. Aberto para toda a comunidade, o ExpoIta celebra os 110 anos de aniversário de emancipação da Terra dos Três Climas, datado em 31 de agosto de 1915. Realizado no Parque de Exposições de Itapipoca, o festival segue com agenda de atividades até este domingo.

Nesta quarta-feira, 27, o espaço dá destaque às celebrações religiosas, com participações de personalidades evangélicas e católicas. Marcado para às 19 horas, a noite terá apresentações e celebrações eucarísticas com Irmã Kelly Patrícia, William Sanfona, Ministério Shalom. Comemoração do aniversário de Itapipoca terá shows musicais gratuitos Reunindo atrações regionais e nacionais, a programação musical do ExpoIta 2025 inicia nesta quinta-feira, 28, às 20 horas, com shows de Simone Mendes, Nattan, Romarinho, Pagode do Arizinho e Brunão. Seguindo até sábado, 30, o festival também terá apresentações de Rey Vaqueiro, Xand Avião, Jonas Esticado, Lana Mara, Zé Cantor e outros artistas.