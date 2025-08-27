Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ExpoIta 2025 reúne atrações musicais no aniversário de Itapipoca

Aniversário de 110 anos de emancipação de Itapipoca é comemorado com shows musicais gratuitos; veja programação
O município de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza, promove nesta semana a 27ª edição da Exposição Agropecuária de Itapipoca, a ExpoIta. Iniciada na segunda-feira, 25, o evento gratuito traz para o público exposições agropecuárias, feira de artesanato, leilões de animais e apresentações religiosas e musicais.

Aberto para toda a comunidade, o ExpoIta celebra os 110 anos de aniversário de emancipação da Terra dos Três Climas, datado em 31 de agosto de 1915. Realizado no Parque de Exposições de Itapipoca, o festival segue com agenda de atividades até este domingo.

Leia também | Autora cearense é finalista em prêmio internacional de literatura

Nesta quarta-feira, 27, o espaço dá destaque às celebrações religiosas, com participações de personalidades evangélicas e católicas. Marcado para às 19 horas, a noite terá apresentações e celebrações eucarísticas com Irmã Kelly Patrícia, William Sanfona, Ministério Shalom.

Comemoração do aniversário de Itapipoca terá shows musicais gratuitos

Reunindo atrações regionais e nacionais, a programação musical do ExpoIta 2025 inicia nesta quinta-feira, 28, às 20 horas, com shows de Simone Mendes, Nattan, Romarinho, Pagode do Arizinho e Brunão.

Seguindo até sábado, 30, o festival também terá apresentações de Rey Vaqueiro, Xand Avião, Jonas Esticado, Lana Mara, Zé Cantor e outros artistas.

Leia também | Festival de Cinema de Gramado celebra artistas nordestinos

A entrada no Parque de Exposições de Itapipoca é gratuita em todos os dias, mas há opção de Camarote, com valores de ingressos a partir de R$ 140 (inteira), à venda no site Brasil Ticket.

Confira a programação musical e religiosa do ExpoIta 2025:

Quarta-feira, 27, às 19 horas

  • Celebração Eucarística
  • Irmã Kelly Patrícia
  • William Sanfona
  • Ministério Shalom Itapipoca

Quinta-feira, 28, às 20 horas

  • Simone Mendes
  • Nattan
  • Romarinho
  • Brunão
  • Pagode do Arizinho

Sexta-feira, 29, às 20 horas

  • Rey Vaqueiro
  • À vontade com Zezo
  • Raí Saia Rodada
  • Luan Estilizado
  • Cláudio Ney e Juliana
  • Lana Mara
  • Meninos do RM

Sábado, 30, às 20 horas

  • Xand Avião
  • Jonas Esticado
  • Zé Cantor
  • Galícia
  • Pandas do Pagode

Exposição Agropecuária de Itapipoca - ExpoIta 2025

  • Quando: até domingo, 31 de agosto
  • Onde: Parque de Exposições de Itapipoca (avenida Esaú Alves Aguiar, s/n - Maranhão, Itapipoca)
  • Programação e mais informações: no Instagram @expoita.2025
  • Gratuito

