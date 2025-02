Fósseis de Itapipoca revelam últimos grandes mamíferos da Era do Gelo no Brasil

Animais foram encontrados em sítios arqueológicos de Itapipoca, no Ceará, e na localidade de rio Miranda, no Mato Grosso do Sul

Pesquisadores brasileiros identificaram os locais onde viveram as últimas espécies de megafauna da “Era do Gelo” nas Américas. O artigo “3,500 years BP: The last survival of the mammal megafauna in the Americas”, foi publicado em janeiro no Journal of South American Earth Sciences, e pode revolucionar os estudos mundiais que discutem os eventos de extinção abrupta desses animais no limite do Holoceno-Pleistocenos, há aproximadamente 11 mil anos.

Os cientistas analisaram amostras de fósseis da megafauna de mamíferos, obtidas nas localidades de Itapipoca - Sítio Paleontológico do Jirau, Ceará, e no rio Miranda - Mato Grosso do Sul -, revelam que esses animais podem ter vivido em uma época mais próxima da atual. O método utilizado para a datação dos fósseis foi 14C-AMS (Datação do Carbono 14 por Espectrometria de Massa com Aceleradores).