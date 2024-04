Poetisa surda, Renata Freitas realiza projeto de inclusão por meio da literatura

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,22.03.2024: Renata Freitas, artista literaria surda que fundou o projeto Vozes Surdas. Crédito: FÁBIO LIMA

"Sou referência para outras mulheres surdas", afirma com orgulho a artista Renata Freitas. É por se considerar um exemplo de força que a poetisa idealizou o projeto Vozes Surdas, que conta histórias de inspiração e ajudam mulheres que não usam a voz para se comunicar. Renata, de 34 anos, nasceu com surdez e foi educada em escola de ouvintes. Por meio da leitura labial, ela cresceu se comunicando com seus amigos do colégio. "Na infância é muito fácil brincar entre crianças, mas na adolescência a gente sente esse impacto porque as meninas conversavam em português sobre futuro e paqueras, nesse momento eu comecei a sofrer os impactos de não conseguir compreender o que elas diziam e não conseguir interagir com elas", relata a artista sobre seu amadurecimento.

A partir do aprendizado em libras, Renata cresceu em todos os âmbitos de sua vida. Ela se formou em moda, fez pós-graduação em Tradução e Interpretação de Língua de Sinais/ Língua Portuguesa, estudou educação bilíngue no ensino de libras e atualmente é professora de libras e artista. "Eu tenho várias manifestações artísticas, dou oficinas, palestras, faço poesias, trabalho com interpretação de música, dou aula de literatura e vou para todos os eventos. Tudo isso que eu tenho feito começou de fato em 2019, visto que as redes sociais deram um 'boom' e eu comecei a apresentar minhas poesias nas redes sociais e faço até hoje", explica. Nesse processo de autodescoberta, também encontrou o amor. Renata conheceu Daniel enquanto tinha os primeiros contatos com a lingua de sinais. Foi a partir de uma troca de olhares em um primeiro momento e um beijo posterior em viagem de Réveillon que os dois se aproximaram. De lá para cá, montaram sua família, atualmente com dois filhos. O fazer artístico de Renata está diretamente relacionado a Daniel, que foi posteriormente o seu professor de literatura surda na pós-graduação. "Era um assunto que me chamava muita atenção. Nesse processo que ele preparava as aulas e eu participava delas, comecei a me identificar com isso e tentar fazer poesias também", narra.

Ela destaca que na literatura existe uma forma específica de fazer poesia em libras e que elementos como expressão facial e ritmo são recursos usados para aguçar o interesse dos visual das pessoas surdas. Em suas obras, a artista narra sobre perspectivas do mundo, crianças, e vivências. Outra curiosidade sobre Renata é uma das ferramentas que ela usa para ensinar e despertar o interesse das pessoas por lingua de sinais: a estranheza. Em suas redes sociais: ela traduz histórias curiosas e estranhas que viralizam em português nas redes sociais. "A nossa vida como surdos é 24 horas num mundo de ouvintes, que é um mundo em que todo está falando em português e a gente não tem acesso a essas informações. Se alguém traz uma história curiosa, a gente fica logo querendo saber e querendo mais e mais", afirma a artista.