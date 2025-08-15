Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival de rock reúne bandas covers do Ceará; veja atrações

Festival de rock reúne bandas covers do Ceará; veja atrações

Nos sábados de agosto, dias 16 e 23, o Festival Lollapaliso terá shows de bandas covers do rock nacional e internacional
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Bandas covers do Ceará participam de um festival que vai divertir os fãs do rock nacional e internacional nos sábados do mês de agosto.

Marcado para os dias 16 e 23, o Lollapaliso reúne artistas da cena local em um evento com foco em grandes nomes da indústria musical.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O que fazer em Fortaleza hoje, 15/08? Veja agenda de festas e shows

Realizado no Espaço Live, no bairro Antônio Bezerra, o momento traz na programação grupos que vão animar o público com canções de Aerosmith, Cazuza, Pink Floyd, Barão Vermelho, A-ha, Legião Urbana, Scorpions, Raul Seixas e outros artistas e bandas que fizeram história no rock, punk, metal e pop.

Leia também | Rock segue em alta em Fortaleza com espaços e bandas dedicados ao estilo

Na programação, o Festival Lollapaliso será organizado em shows de bandas internacionais, ocorrendo neste sábado, 16, e de artistas brasileiros, marcados para o dia 23.

Os ingressos para ambas as datas estão à venda no site OutGo, com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada e solidário) e R$ 200 (meia-entrada mesa).

Cover do Legião Urbanda, Banda Coda é atração do Festival Lollapaliso
Cover do Legião Urbanda, Banda Coda é atração do Festival Lollapaliso Crédito: Reprodução/Instagram @bandacoda
Cover do Scorpions, banda Dead Rose é atração do Festival Lollapaliso
Cover do Scorpions, banda Dead Rose é atração do Festival Lollapaliso Crédito: Reprodução/Instagram @deadroseoficial

Veja programação de bandas do Festival Lollapaliso em Fortaleza

16 de agosto: cover internacional

  • 18 horas: Ragnarok
  • 19h20min: Dead Rose
  • 20h40min: Animals
  • 22h20min: Take One
  • 00h10min: Shirley Cordeiro

Clique aqui para comprar seu ingresso do dia 16/08

23 de agosto: cover nacional

  • 18 horas: Nós somos Nós
  • 19h20min: Altos Versos
  • 20h40min: The Manfreds
  • 22h20min: Banda Coda
  • 00h10min: Cancerianos Sem Lar

Clique aqui para comprar seu ingresso do dia 23/08

Festival Lollapaliso

  • Quando: sábados, 16 e 23 de agosto
  • Onde: Espaço Live (rua Prof. Raimunda Adélia, 115 - Antônio Bezerra)
  • Quanto: a partir de R$ 30 (meia-entrada e solidário) e R$ 200 (meia-entrada mesa)
  • Vendas: OutGo
  • Mais informações: no Instagram @lollapalisoceara

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar