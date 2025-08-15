Festival de rock reúne bandas covers do Ceará; veja atrações

Cover de Raul Seixas, banda Cancerianos Sem Lar é atração do Festival Lollapaliso / Crédito: Freddy Costa/Divulgação

Bandas covers do Ceará participam de um festival que vai divertir os fãs do rock nacional e internacional nos sábados do mês de agosto. Marcado para os dias 16 e 23, o Lollapaliso reúne artistas da cena local em um evento com foco em grandes nomes da indústria musical.