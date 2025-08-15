Festival de rock reúne bandas covers do Ceará; veja atrações

Festival de rock reúne bandas covers do Ceará; veja atraçõesNos sábados de agosto, dias 16 e 23, o Festival Lollapaliso terá shows de bandas covers do rock nacional e internacional
Bandas covers do Ceará participam de um festival que vai divertir os fãs do rock nacional e internacional nos sábados do mês de agosto.
Marcado para os dias 16 e 23, o Lollapaliso reúne artistas da cena local em um evento com foco em grandes nomes da indústria musical.
Realizado no Espaço Live, no bairro Antônio Bezerra, o momento traz na programação grupos que vão animar o público com canções de Aerosmith, Cazuza, Pink Floyd, Barão Vermelho, A-ha, Legião Urbana, Scorpions, Raul Seixas e outros artistas e bandas que fizeram história no rock, punk, metal e pop.
Na programação, o Festival Lollapaliso será organizado em shows de bandas internacionais, ocorrendo neste sábado, 16, e de artistas brasileiros, marcados para o dia 23.
Os ingressos para ambas as datas estão à venda no site OutGo, com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada e solidário) e R$ 200 (meia-entrada mesa).
Veja programação de bandas do Festival Lollapaliso em Fortaleza
16 de agosto: cover internacional
- 18 horas: Ragnarok
- 19h20min: Dead Rose
- 20h40min: Animals
- 22h20min: Take One
- 00h10min: Shirley Cordeiro
23 de agosto: cover nacional
- 18 horas: Nós somos Nós
- 19h20min: Altos Versos
- 20h40min: The Manfreds
- 22h20min: Banda Coda
- 00h10min: Cancerianos Sem Lar
Festival Lollapaliso
- Quando: sábados, 16 e 23 de agosto
- Onde: Espaço Live (rua Prof. Raimunda Adélia, 115 - Antônio Bezerra)
- Quanto: a partir de R$ 30 (meia-entrada e solidário) e R$ 200 (meia-entrada mesa)
- Vendas: OutGo
- Mais informações: no Instagram @lollapalisoceara