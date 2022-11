Festival independente comemora 37 anos do início da cena heavy metal em Fortaleza

O Tempestade Metálica, encontro de headbangers cearenses que marcou o início da cena heavy metal em Fortaleza nos anos 1980, realizará uma edição especial de 37 anos neste sábado, 26, às 15h na casa de show Hard Noise. Ingressos podem ser adquiridos a R$ 20 nos pontos de venda Jazigo Loja, Planet CDs, Covil Rock Bar e Freelancer Discos, ou a R$ 25 na hora do evento.

Depois do adiamento em decorrência da pandemia da covid-19 da edição de 35 anos que era para ter ocorrido em 2020, o evento retorna neste mês reunindo antigos e novos nomes da cena local. “Quando voltamos com o festival em 2015, nós vimos que muitos amigos das antigas ainda estavam na ativa tocando em bandas. Nisso nasceu a ideia de reunir a turma que começou os primeiros encontros nos anos 1980 com a juventude talentosa que fomenta atualmente novas bandas cearenses”, comenta Bremen Quixadá, realizador.

O evento, que deve acontecer de 5 em 5 anos, reúne grandes nomes do começo da cena metal cearense, mas neste ano o encontro terá uma lamentável baixa. Sílvio César Barros, vocalista e idealizador da banda Beowulf, uma das primeiras bandas de metal de Fortaleza, faleceu em 2021 vítima da covid-19.

“O Sílvio tocou na edição de 2015 com a Beowulf e sempre seria figura garantida em todos os Tempestade Metálica futuros, mas, infelizmente, não o teremos no encontro deste ano”, lamenta Tales Groo, guitarrista da Darksyde e amigo de Sílvio. Neste sábado haverá diversas homenagens ao Sílvio e à toda contribuição que o músico deixou para o cenário underground do heavy metal cearense.

A edição deste ano traz grandes nomes do metal cearense como Obskure, Leprous, Hemisphereo/Revenger, Asmodeus e Procreation. Representando as bandas novas, a Visceral Suffering aceitou o desafio e deve apresentar músicas inéditas do seu novo álbum “Sons of Evil”, previsto para o começo de 2023.

“Sempre fomos muito fãs do Tempestade Metálica e de toda a história que este evento carrega. Também respeitamos todos os músicos envolvidos, sobretudo o Sílvio, que sempre foi um grande amigo para nós. Vai ser um grande reencontro e homenagens”, comenta Satoshi Alisson, vocalista da Visceral Suffering.



O Tempestade Metálica terá os portões abertos a partir de 15 horas, e às 16 horas já começa a primeira banda. O evento é uma ótima oportunidade para conhecer mais da história do heavy metal cearense e todos os responsáveis que a fizeram acontecer.

Confira a programação:

- Visceral Suffering

- Obskure

- Leprous

- Hemisphereo/Revenger

- Asmodeus

- Procreation

- Beowulf (Jam Session)

Gustavo Queiroz escreve para o site Detector de Metal

Tempestade Metálica 27 anos - Homenagem a Silvio César

Quando: sábado, 26, às 15 horas

Onde: Hard Noise (avenida Carapinima 1884 - Benfica)

Quanto: R$ 20 antecipado e R$ 25 no local

Vendas nas lojas Planet Cds (rua Senador Pompeu 834, Galeria Pedro Jorge - Centro), Covil Rock Bar (av. 13 de Maio - Benfica), Jazigo Loja (rua Senador Catunda 29a - Benfica), WaldoWar (Maracanaú) e Freelancer Discos (av. Emília Gonçalves, 1344 - Quintino Cunha)



