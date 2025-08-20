Milton Hatoum: livros para conhecer o novo imortal da ABL

Eleito pela Academia Brasileira de Letras (ABL) em agosto, o novo imortal Milton Hatoum tem oito livros publicados; confira lista de títulos para conhecer o escritor brasileiro

De Manaus, o escritor e professor universitário Milton Hatoum é o novo membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Com oito livros publicados em 17 países, o autor é vencedor do Prêmio Jabuti por três de seus romances e já vendeu meio milhão de exemplares.

Eleito no mês de agosto, o autor ocupa a cadeira que anteriormente pertencia ao jornalista Cícero Sandroni, morto em junho deste ano, e torna-se o primeiro amazonense a entrar para a instituição. Confira uma lista de livros que O POVO preparou para você conhecer o novo imortaL.

Relato de um certo Oriente (1989)

Estreia de Hatoum na ficção, "Relato de um certo Oriente" foi premiado na categoria de Melhor Romance pelo Prêmio Jabuti. O romance narra a história de uma mulher que volta a Manaus após a morte de sua mãe, matriarca de uma família libanesa, em busca de depoimentos sobre a origem da família.



Dois Irmãos (2000)

O livro foi adaptado para a televisão em 2017, tornando-se série da Globo, e conta a história de dois irmãos gêmeos, Yaqub e Omar, e suas relações com a mãe, o pai, a irmã e com a empregada da família e seu filho, um menino cuja infância é moldada pela condição de vulnerabilidade social.

Cinzas do Norte (2005)

Terceiro romance de Milton Hatoum, "Cinzas do Norte" segue a busca de Raimundo Mattoso pela fuga da Vila Amazônia, sede de plantação de juta que é a maior ambição de seu pai. Indo na direção oposta aos desejos da família e à moral da província, Mattoso amplia seus horizontes e sai do Brasil em meio à destruição de Manaus pelos militares, que tomam o poder em 1964.