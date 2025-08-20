Milton Hatoum: livros para conhecer o novo imortal da ABL

Milton Hatoum: livros para conhecer o novo imortal da ABLEleito pela Academia Brasileira de Letras (ABL) em agosto, o novo imortal Milton Hatoum tem oito livros publicados; confira lista de títulos para conhecer o escritor brasileiro
De Manaus, o escritor e professor universitário Milton Hatoum é o novo membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Com oito livros publicados em 17 países, o autor é vencedor do Prêmio Jabuti por três de seus romances e já vendeu meio milhão de exemplares.
Eleito no mês de agosto, o autor ocupa a cadeira que anteriormente pertencia ao jornalista Cícero Sandroni, morto em junho deste ano, e torna-se o primeiro amazonense a entrar para a instituição. Confira uma lista de livros que O POVO preparou para você conhecer o novo imortaL.
Relato de um certo Oriente (1989)
Estreia de Hatoum na ficção, "Relato de um certo Oriente" foi premiado na categoria de Melhor Romance pelo Prêmio Jabuti. O romance narra a história de uma mulher que volta a Manaus após a morte de sua mãe, matriarca de uma família libanesa, em busca de depoimentos sobre a origem da família.
Dois Irmãos (2000)
O livro foi adaptado para a televisão em 2017, tornando-se série da Globo, e conta a história de dois irmãos gêmeos, Yaqub e Omar, e suas relações com a mãe, o pai, a irmã e com a empregada da família e seu filho, um menino cuja infância é moldada pela condição de vulnerabilidade social.
Cinzas do Norte (2005)
Terceiro romance de Milton Hatoum, "Cinzas do Norte" segue a busca de Raimundo Mattoso pela fuga da Vila Amazônia, sede de plantação de juta que é a maior ambição de seu pai. Indo na direção oposta aos desejos da família e à moral da província, Mattoso amplia seus horizontes e sai do Brasil em meio à destruição de Manaus pelos militares, que tomam o poder em 1964.
A Cidade Ilhada (2009)
Primeiro volume de contos de Milton Hatoum, "A Cidade Ilhada" reúne narrativas sobre a primeira visita a um bordel no texto "Varandas da Eva"; uma passagem de Euclides da Cunha no texto "Uma carta de Bancroft"; e a vida de exilados no texto "Barbara no inverno".