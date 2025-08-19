Parque Rio Branco tem programação gratuita de shows no domingo, 24

Projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente, no Parque Rio Branco, tem shows gratuitos de Rogério Lima, Rommel, Theresa Rachel e Rebeca Câmara

No bairro Joaquim Távora, o Parque Rio Branco abre espaço para uma programação especial neste domingo, 24, que irá reunir toda a família. Ampliando a conexão dos moradores com a natureza, o local recebe a oitava edição do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente”.

Leia também | Edinho Vilas Boas celebra 29 anos de carreira em show com convidados