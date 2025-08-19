Parque Rio Branco tem programação gratuita de shows no domingo, 24

Parque Rio Branco tem programação gratuita de shows no domingo, 24Projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente, no Parque Rio Branco, tem shows gratuitos de Rogério Lima, Rommel, Theresa Rachel e Rebeca Câmara
No bairro Joaquim Távora, o Parque Rio Branco abre espaço para uma programação especial neste domingo, 24, que irá reunir toda a família. Ampliando a conexão dos moradores com a natureza, o local recebe a oitava edição do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente”.
Com agenda gratuita, o evento que inicia às 15 horas dá destaque aos artistas locais com variados estilos musicais. Entre os convidados, Theresa Rachel e Rebeca Câmara apresentam o show “Compositoras Brasileiras”.
Ainda na programação, Rogério Lima sobe ao palco com o especial “80 anos de Bossa Nova”. Do Maranhão, o músico Rommel apresenta as canções do disco “Karawara”, que faz uma homenagem aos povos indígenas.
Projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente
- Com Rogério Lima, Rommel, Theresa Rachel e Rebeca Câmara
- Quando: domingo, 24, a partir das 15 horas
- Onde: Parque Rio Branco (avenida Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora)
- Mais informações: @tameiomusicalesseambiente
- Gratuito