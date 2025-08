Dia dos Pais em 2025: data, dicas de presente e frases para homenagear

Dia dos Pais: o Brasil é o único que país que celebra a data no segundo domingo de agosto / Crédito: Reprodução/Freepik

O Dia dos Pais é comemorado no Brasil sempre no segundo domingo de agosto. Em 2025, a data cai no dia 10 de agosto. A escolha do segundo domingo tem origem comercial, visando incentivar o consumo em um mês mais “fraco” do ponto de vista econômico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A seguir, O POVO explica a origem do Dia dos Pais, por que a data muda todos os anos e veja sugestões de presentes e frases para homenagear a figura paterna. Por que o Dia dos Pais muda todo ano? Diferente de feriados fixos, o Dia dos Pais é uma data móvel no Brasil. Isso acontece porque a comemoração ocorre sempre no segundo domingo de agosto, independentemente do dia do mês. A decisão foi estratégica, pensada para reunir famílias em um dia de folga e, ao mesmo tempo, estimular o comércio. A possibilidade de almoço em família, compras e passeios facilita o consumo em restaurantes, shoppings e lojas, impulsionando as vendas no período.

Quando é o Dia dos Pais em outros países? Enquanto o Brasil escolheu agosto, muitos países celebram o Dia dos Pais em junho, principalmente devido à influência dos Estados Unidos. Por lá, a homenagem começou em 1910, quando Sonora Louise Smart Dodd decidiu prestar tributo ao pai, um veterano da Guerra Civil que criou os filhos sozinho. A ideia se espalhou, e em 1966, o presidente Lyndon B. Johnson oficializou o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais nos EUA. Outros países, como Reino Unido, Canadá e México, seguiram a mesma tradição.

Qual a origem do Dia dos Pais no Brasil? No Brasil, a primeira celebração aconteceu em 1953, inicialmente marcada para 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus, segundo a tradição católica. Com o tempo, a data foi adaptada para o segundo domingo de agosto, por motivos comerciais e logísticos, tornando-se um dos eventos mais importantes do varejo nacional — atrás somente do Dia das Mães e do Natal. Que dia é o Dia dos Pais em 2025? Em 2025, o Dia dos Pais será comemorado no domingo, 10 de agosto.