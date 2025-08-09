Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receita para o Dia dos Pais: almoço e sobremesa para surpreender

Receita para o Dia dos Pais: almoço e sobremesa para surpreender

Quer impressionar no Dia dos Pais? Confira receitas fáceis e variadas de almoço e sobremesa — incluindo pratos veganos — para uma comemoração especial e deliciosa
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Dia dos Pais é a oportunidade perfeita para reunir a família em torno da mesa e demonstrar carinho com uma refeição preparada em casa.

Pensando nisso, O POVO reuniu receitas fáceis, saborosas e que agradam diferentes gostos — inclusive com opções veganas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Receitas para o Dia dos Pais

Do prato principal à sobremesa, você encontra aqui ideias para surpreender com praticidade e afeto.

Salada para churrasco

Uma ótima entrada ou acompanhamento, essa salada combina alface, frango desfiado e maionese temperada. O toque especial vem da pimenta biquinho e do parmesão, que completam o sabor com frescor e cremosidade.

Ingredientes

  • 1/2 maço de alface-americana
  • 200 ml de maionese
  • 2 dentes de alho
  • 1 limão
  • 1 fio de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 300 g de sobrecoxa de frango assada
  • Pimenta biquinho, parmesão ralado e coentro (ou salsinha) a gosto

Modo de preparo

  1. Corte a alface em tiras.
  2. Misture a maionese com alho amassado, limão, azeite, sal e pimenta.
  3. Junte a alface.
  4. Corte o frango em tiras finas e adicione.
  5. Finalize com pimenta biquinho, parmesão e ervas.

Leia mais

Carne louca com cerveja

Ideal como prato principal ou recheio para sanduíches e tortas, essa carne cozida na pressão com cerveja e temperos fica desmanchando na boca.

Ingredientes

  • 1 kg de acém em cubos
  • 2 colheres (sopa) de alcaparras
  • 10 azeitonas verdes picadas
  • 1 pimentão verde médio
  • 2 tomates picados
  • 1 cebola grande em pétalas
  • 4 dentes de alho
  • 1 colher (sopa) de polpa de tomate
  • 1/2 lata de cerveja preta
  • Talos de salsa picadinhos
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  1. Refogue tudo na panela de pressão até a carne soltar água.
  2. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.
  3. Abra, misture e cozinhe mais 20 a 30 minutos.
  4. Sirva quente.

Fraldinha assada com manteiga e alho

Essa receita é ideal para impressionar com poucos ingredientes e muito sabor. A fraldinha fica macia e dourada, perfeita com arroz, farofa ou purê. Dica: sirva com chimichurri, manteiga derretida ou farofa.

Ingredientes

  • 1,2 kg de fraldinha
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 4 dentes de alho amassados
  • Sal de parrilla e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

  1. Fure a carne e tempere.
  2. Deixe marinar por 2 horas.
  3. Enrole como rocambole e leve ao forno coberto com alumínio por 1 hora.
  4. Depois, asse mais para dourar.

Leia mais

Arroz à grega

Um acompanhamento festivo, ideal para pratos com carne ou frango. Rico em vegetais, ele é fácil de preparar e agrada crianças e adultos.

Ingredientes

  • 3 xícaras de arroz
  • 6 xícaras de água
  • 1 caixa de uvas-passas
  • 5 colheres de ervilha
  • Queijo parmesão ralado
  • Cebola, cenoura, pimentão, salsa e cebolinha a gosto
  • 1 colher de manteiga e óleo para refogar
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  1. Cozinhe o arroz com sal e óleo.
  2. Refogue passas e ervilhas na manteiga.
  3. Misture com os vegetais e o arroz cozido.
  4. Sirva quente.

Sobremesas para adoçar a comemoração de Dia dos Pais

Delícia de abacaxi

Ideal para climas quentes, essa sobremesa une o sabor do abacaxi com a leveza da gelatina e do creme de leite.

Ingredientes

  • 1 abacaxi grande picado
  • 1/2 xícara de açúcar
  • 2 envelopes de gelatina sabor abacaxi
  • 1 lata de creme de leite

Modo de preparo

  1. Cozinhe o abacaxi com açúcar e água por 20 minutos.
  2. Misture a gelatina e o creme de leite no líquido do cozimento.
  3. Junte ao abacaxi e leve à geladeira por 2 horas.

Torta de chocolate

Feita com farinha de mandioca e castanha-de-caju, essa torta combina crocância e um recheio cremoso de ganache.

Ingredientes

Para a massa
  • ¾ xícara de farinha de mandioca torrada
  • 1/2 xícara de castanha-de-caju
  • 100 g de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 pitada de sal
Para o recheio
  • 2 xícaras de chocolate 55% cacau
  • 1 xícara de creme de leite fresco
  • 4 colheres (sopa) de manteiga
  • Nibs açucarados:
  • 1/2 xícara de nibs de cacau (opcional)
  • ¼ xícara de açúcar
  • 1½ colher (sopa) de água

Modo de preparo

  1. Triture os ingredientes da massa, misture com a manteiga e modele na forma.
  2. Asse por 20 minutos.
  3. Derreta o chocolate com creme e manteiga.
  4. Recheie a massa e leve à geladeira. Finalize com nibs (opcional).

Leia mais

Opções veganas para um almoço completo de Dia dos Pais

Cuscuz vegano de couve-flor

O cuscuz de feijão combina a leguminosa mais consumida pelos brasileiros em geral e a farinha de milho, mais consumida pelos nordestinos
O cuscuz de feijão combina a leguminosa mais consumida pelos brasileiros em geral e a farinha de milho, mais consumida pelos nordestinos Crédito: Reprodução/Os Cinco Sabores

Essa receita colorida e saudável substitui o cuscuz tradicional por couve-flor ralada e refogada com legumes e queijo vegano.

Ingredientes

  • 200 g de couve-flor
  • 60 g de pimentão amarelo
  • 60 g de cenoura
  • 50 g de cebola
  • 40 g de tomate
  • 30 g de sementes de girassol
  • 3 colheres (sopa) de cebolinha
  • 2 colheres (sopa) de queijo vegano em flocos
  • Suco de 1 limão
  • Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

  1. Triture a couve-flor no processador.
  2. Refogue a cebola no azeite, acrescente a couve-flor, cenoura, queijo e sal.
  3. Finalize com tomate, pimentão e cebolinha.

Banoffee vegana

 

Uma versão sem ingredientes de origem animal, mas com muito sabor, unindo doce de leite vegano, bananas e merengue.

Ingredientes

Para a massa
  • 1 xícara de farinha de amêndoas
  • 1 xícara de farinha de aveia
  • 1/4 xícara de melado de cana
  • Doce de leite vegano:
  • 1 xícara de castanha-de-caju
  • 1 xícara de água
  • 1/4 xícara de açúcar de coco
  • 1 colher (sopa) de manteiga de cacau
Merengue
  • 1/2 xícara de aquafaba 
  • 1 xícara de açúcar de confeiteiro
  • 2 bananas

Modo de preparo

  1. Asse a massa.
  2. Cozinhe o doce de leite até engrossar.
  3. Recheie com banana.
  4. Bata a aquafaba com açúcar e finalize com merengue dourado no forno.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar