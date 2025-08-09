Receita para o Dia dos Pais: almoço e sobremesa para surpreender

Receita para o Dia dos Pais: almoço e sobremesa para surpreenderQuer impressionar no Dia dos Pais? Confira receitas fáceis e variadas de almoço e sobremesa — incluindo pratos veganos — para uma comemoração especial e deliciosa
O Dia dos Pais é a oportunidade perfeita para reunir a família em torno da mesa e demonstrar carinho com uma refeição preparada em casa.
Pensando nisso, O POVO reuniu receitas fáceis, saborosas e que agradam diferentes gostos — inclusive com opções veganas.
Receitas para o Dia dos Pais
Do prato principal à sobremesa, você encontra aqui ideias para surpreender com praticidade e afeto.
Salada para churrasco
Uma ótima entrada ou acompanhamento, essa salada combina alface, frango desfiado e maionese temperada. O toque especial vem da pimenta biquinho e do parmesão, que completam o sabor com frescor e cremosidade.
Ingredientes
- 1/2 maço de alface-americana
- 200 ml de maionese
- 2 dentes de alho
- 1 limão
- 1 fio de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 300 g de sobrecoxa de frango assada
- Pimenta biquinho, parmesão ralado e coentro (ou salsinha) a gosto
Modo de preparo
- Corte a alface em tiras.
- Misture a maionese com alho amassado, limão, azeite, sal e pimenta.
- Junte a alface.
- Corte o frango em tiras finas e adicione.
- Finalize com pimenta biquinho, parmesão e ervas.
Carne louca com cerveja
Ideal como prato principal ou recheio para sanduíches e tortas, essa carne cozida na pressão com cerveja e temperos fica desmanchando na boca.
Ingredientes
- 1 kg de acém em cubos
- 2 colheres (sopa) de alcaparras
- 10 azeitonas verdes picadas
- 1 pimentão verde médio
- 2 tomates picados
- 1 cebola grande em pétalas
- 4 dentes de alho
- 1 colher (sopa) de polpa de tomate
- 1/2 lata de cerveja preta
- Talos de salsa picadinhos
- Sal a gosto
Modo de preparo
- Refogue tudo na panela de pressão até a carne soltar água.
- Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.
- Abra, misture e cozinhe mais 20 a 30 minutos.
- Sirva quente.
Fraldinha assada com manteiga e alho
Essa receita é ideal para impressionar com poucos ingredientes e muito sabor. A fraldinha fica macia e dourada, perfeita com arroz, farofa ou purê. Dica: sirva com chimichurri, manteiga derretida ou farofa.
Ingredientes
- 1,2 kg de fraldinha
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 4 dentes de alho amassados
- Sal de parrilla e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
- Fure a carne e tempere.
- Deixe marinar por 2 horas.
- Enrole como rocambole e leve ao forno coberto com alumínio por 1 hora.
- Depois, asse mais para dourar.
Arroz à grega
Um acompanhamento festivo, ideal para pratos com carne ou frango. Rico em vegetais, ele é fácil de preparar e agrada crianças e adultos.
Ingredientes
- 3 xícaras de arroz
- 6 xícaras de água
- 1 caixa de uvas-passas
- 5 colheres de ervilha
- Queijo parmesão ralado
- Cebola, cenoura, pimentão, salsa e cebolinha a gosto
- 1 colher de manteiga e óleo para refogar
- Sal a gosto
Modo de preparo
- Cozinhe o arroz com sal e óleo.
- Refogue passas e ervilhas na manteiga.
- Misture com os vegetais e o arroz cozido.
- Sirva quente.
Sobremesas para adoçar a comemoração de Dia dos Pais
Delícia de abacaxi
Ideal para climas quentes, essa sobremesa une o sabor do abacaxi com a leveza da gelatina e do creme de leite.
Ingredientes
- 1 abacaxi grande picado
- 1/2 xícara de açúcar
- 2 envelopes de gelatina sabor abacaxi
- 1 lata de creme de leite
Modo de preparo
- Cozinhe o abacaxi com açúcar e água por 20 minutos.
- Misture a gelatina e o creme de leite no líquido do cozimento.
- Junte ao abacaxi e leve à geladeira por 2 horas.
Torta de chocolate
Feita com farinha de mandioca e castanha-de-caju, essa torta combina crocância e um recheio cremoso de ganache.
Ingredientes
Para a massa
- ¾ xícara de farinha de mandioca torrada
- 1/2 xícara de castanha-de-caju
- 100 g de manteiga
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 pitada de sal
Para o recheio
- 2 xícaras de chocolate 55% cacau
- 1 xícara de creme de leite fresco
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- Nibs açucarados:
- 1/2 xícara de nibs de cacau (opcional)
- ¼ xícara de açúcar
- 1½ colher (sopa) de água
Modo de preparo
- Triture os ingredientes da massa, misture com a manteiga e modele na forma.
- Asse por 20 minutos.
- Derreta o chocolate com creme e manteiga.
- Recheie a massa e leve à geladeira. Finalize com nibs (opcional).
Opções veganas para um almoço completo de Dia dos Pais
Cuscuz vegano de couve-flor
Essa receita colorida e saudável substitui o cuscuz tradicional por couve-flor ralada e refogada com legumes e queijo vegano.
Ingredientes
- 200 g de couve-flor
- 60 g de pimentão amarelo
- 60 g de cenoura
- 50 g de cebola
- 40 g de tomate
- 30 g de sementes de girassol
- 3 colheres (sopa) de cebolinha
- 2 colheres (sopa) de queijo vegano em flocos
- Suco de 1 limão
- Azeite e sal a gosto
Modo de preparo
- Triture a couve-flor no processador.
- Refogue a cebola no azeite, acrescente a couve-flor, cenoura, queijo e sal.
- Finalize com tomate, pimentão e cebolinha.
Banoffee vegana
Uma versão sem ingredientes de origem animal, mas com muito sabor, unindo doce de leite vegano, bananas e merengue.
Ingredientes
Para a massa
- 1 xícara de farinha de amêndoas
- 1 xícara de farinha de aveia
- 1/4 xícara de melado de cana
- Doce de leite vegano:
- 1 xícara de castanha-de-caju
- 1 xícara de água
- 1/4 xícara de açúcar de coco
- 1 colher (sopa) de manteiga de cacau
Merengue
- 1/2 xícara de aquafaba
- 1 xícara de açúcar de confeiteiro
- 2 bananas
Modo de preparo
- Asse a massa.
- Cozinhe o doce de leite até engrossar.
- Recheie com banana.
- Bata a aquafaba com açúcar e finalize com merengue dourado no forno.