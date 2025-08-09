Receita para o Dia dos Pais: almoço e sobremesa para surpreender

Surpreenda no Dia dos Pais com receitas simples e saborosas: opções com carne, saladas, doces e até versões veganas para agradar todos os paladares. / Crédito: Reprodução/Freepik

O Dia dos Pais é a oportunidade perfeita para reunir a família em torno da mesa e demonstrar carinho com uma refeição preparada em casa. Pensando nisso, O POVO reuniu receitas fáceis, saborosas e que agradam diferentes gostos — inclusive com opções veganas.

Receitas para o Dia dos Pais Do prato principal à sobremesa, você encontra aqui ideias para surpreender com praticidade e afeto. Salada para churrasco Desfrute da variedade de cores e nutrientes que a salada oferta. Crédito: Reprodução/Freepik Uma ótima entrada ou acompanhamento, essa salada combina alface, frango desfiado e maionese temperada. O toque especial vem da pimenta biquinho e do parmesão, que completam o sabor com frescor e cremosidade. Ingredientes 1/2 maço de alface-americana



200 ml de maionese



2 dentes de alho



1 limão



1 fio de azeite



Sal e pimenta-do-reino a gosto



300 g de sobrecoxa de frango assada



Pimenta biquinho, parmesão ralado e coentro (ou salsinha) a gosto Modo de preparo Corte a alface em tiras. Misture a maionese com alho amassado, limão, azeite, sal e pimenta. Junte a alface. Corte o frango em tiras finas e adicione. Finalize com pimenta biquinho, parmesão e ervas.

Carne louca com cerveja Pode servir com pão francês como sanduíche ou como petisco; ou até mesmo usar com recheio de torta de liquidificador. Crédito: Reprodução/Freepik Ideal como prato principal ou recheio para sanduíches e tortas, essa carne cozida na pressão com cerveja e temperos fica desmanchando na boca. Ingredientes 1 kg de acém em cubos



2 colheres (sopa) de alcaparras



10 azeitonas verdes picadas



1 pimentão verde médio



2 tomates picados



1 cebola grande em pétalas



4 dentes de alho



1 colher (sopa) de polpa de tomate



1/2 lata de cerveja preta



Talos de salsa picadinhos



Sal a gosto Modo de preparo Refogue tudo na panela de pressão até a carne soltar água. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Abra, misture e cozinhe mais 20 a 30 minutos. Sirva quente. Fraldinha assada com manteiga e alho Uma boa dica é preparar um molho de chimichurri caseiro para servir com essa fraldinha. Crédito: Reprodução/Freepik

Essa receita é ideal para impressionar com poucos ingredientes e muito sabor. A fraldinha fica macia e dourada, perfeita com arroz, farofa ou purê. Dica: sirva com chimichurri, manteiga derretida ou farofa. Ingredientes 1,2 kg de fraldinha



2 colheres (sopa) de manteiga



4 dentes de alho amassados



Sal de parrilla e pimenta-do-reino a gosto Modo de preparo Fure a carne e tempere. Deixe marinar por 2 horas. Enrole como rocambole e leve ao forno coberto com alumínio por 1 hora. Depois, asse mais para dourar.

Um acompanhamento festivo, ideal para pratos com carne ou frango. Rico em vegetais, ele é fácil de preparar e agrada crianças e adultos. Ingredientes 3 xícaras de arroz



6 xícaras de água



1 caixa de uvas-passas



5 colheres de ervilha



Queijo parmesão ralado



Cebola, cenoura, pimentão, salsa e cebolinha a gosto



1 colher de manteiga e óleo para refogar



Sal a gosto Modo de preparo Cozinhe o arroz com sal e óleo. Refogue passas e ervilhas na manteiga. Misture com os vegetais e o arroz cozido. Sirva quente. Sobremesas para adoçar a comemoração de Dia dos Pais Delícia de abacaxi A Delícia de Abacaxi é um doce delicioso e refrescante, ideal para qualquer ocasião. combina frescor e cremosidade em cada porção. Crédito: Reprodução/Freepik Ideal para climas quentes, essa sobremesa une o sabor do abacaxi com a leveza da gelatina e do creme de leite.