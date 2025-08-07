6 sobremesas incríveis para o almoço de Dia dos Pais

Torta de morango (Imagem: AlexeiLogvinovich | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

O almoço de Dia dos Pais é um momento especial de celebração e união familiar, em que a comida é uma das formas mais carinhosas de expressar amor e gratidão. Para tornar essa ocasião ainda mais memorável, nada melhor do que finalizar a refeição com uma deliciosa sobremesa, que acrescenta um toque doce e especial à data. Abaixo, confira 6 receitas de sobremesas incríveis para o almoço de Dia dos Pais!

Torta de morango Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 gemas de ovo

200 g de manteiga sem sal cortada em cubos

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó Recheio 350 ml de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

1 gema de ovo

395 g de leite condensado Cobertura 250 g de morango fatiado Modo de preparo Massa

Em uma batedeira, coloque a farinha de trigo, a gema de ovo, a manteiga, o açúcar, o fermento e bata até a massa ficar homogênea. Depois, distribua a massa no fundo e nas laterais de uma forma de fundo removível e fure o fundo com um garfo para não inflar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Recheio Em um recipiente, coloque o leite e o amido de milho e misture até dissolver. Adicione os demais ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar.

Montagem Coloque o recheio sobre a massa assada e decore com os morangos. Leve à geladeira por 3 horas e sirva em seguida. Musse de chocolate de corte Ingredientes 1 l de leite integral

300 g de chocolate meio-amargo picado

1 xícara de chá de açúcar refinado

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

fresco 4 colheres de sopa de amido de milho

4 colheres de sopa de cacau em pó 100%

Chocolate granulado para decorar

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em uma panela, coloque metade do leite, o creme de leite, o cacau em pó, o amido de milho e o açúcar. Misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo, adicione o restante do leite e continue mexendo até obter um creme denso. Quando começar a ferver, mexa por mais 15 minutos. Adicione o chocolate e mexa por mais 30 minutos. Desligue o fogo. Unte uma forma para bolo inglês com óleo de coco e adicione a musse. Leve à geladeira por 12 horas. Depois, desenforme e cubra com o chocolate granulado. Sirva em seguida.

Moça gelada Ingredientes 395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de leite em pó

200 g de creme de leite sem soro

400 g de chantili gelado

140 g de granulado Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir. Gelatina colorida (Imagem: Peredniankina | Shutterstock) Gelatina colorida Ingredientes 30 g de gelatina sabor morango

20 g de gelatina sabor laranja

500 g de creme de leite

395 g de leite condensado

10 g de gelatina em pó sem sabor hidratada conforme a embalagem Modo de preparo Prepare as gelatinas com sabor conforme explicado na embalagem. Leve à geladeira para endurecer. Após, em um liquidificador, coloque o creme de leite, o leite condensado e a gelatina sem sabor hidratada e bata até ficar homogêneo. Reserve. Retire as gelatinas com sabor da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque em uma forma para pudim e despeje o creme reservado sobre elas. Leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado e sirva em seguida.