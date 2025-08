5 receitas incríveis de costela para o Dia dos Pais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Acrescente o molho inglês, o ketchup, a pimenta chili e a água e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a costela do forno e pincele com o molho. Leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Repita o processo de aplicar o molho e assar por mais duas vezes, reduzindo o tempo de forno para 5 minutos. Depois, sirva a costela acompanhada com o restante do molho.

Costela na brasa com crosta de bacon

Ingredientes

1 kg de costela suína

1 colher de sopa de cominho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de páprica defumada em pó

30 g de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de alho em pó

1 xícara de chá de vinagre de maçã

100 ml de molho barbecue

250 g de bacon fatiado

fatiado Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o cominho, a cebola, a páprica defumada, o açúcar mascavo, o alho, o vinagre de maçã, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Passe a mistura sobre a costela e forre com papel-alumínio. Leve à brasa por 2 horas, virando na metade do tempo. Enquanto isso, ainda na brasa, disponha o bacon e doure até ficar crocante. Depois, pique em pedaços pequenos e reserve. Retire a costela da brasa e remova o papel-alumínio. Pincele com o molho barbecue e finalize com o bacon por cima. Sirva em seguida.

Costela na mostarda com mel

Ingredientes

1,5 kg de costela bovina desossada

3 colheres de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de mel

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a mostarda dijon, o mel, o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Passe essa mistura por toda a costela e leve à geladeira para descansar por 2 horas. Após, coloque a costela em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 3 horas. Passado esse tempo, retire o papel-alumínio, regue a carne com o próprio molho da assadeira e volte ao forno por mais 40 minutos. Sirva em seguida.