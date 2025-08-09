Arlindo Cruz: velório do cantor acontece no Rio de Janeiro

A saúde de Arlindo estava fragilizada desde 2017 / Crédito: Globo/Divulgação

Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos, será velado neste sábado, 9, às 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro.

O velório do cantor será aberto ao público e em formato de gurufim, uma cerimônia funerária com música e bebida, comum entre sambistas, trazida ao Brasil pelos africanos escravizados.

"Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores".

