Arlindo Cruz: velório do cantor acontece no Rio de Janeiro

Velório do cantor Arlindo Cruz acontece neste sábado, 9, no Rio de JaneiroO sambista faleceu nessa sexta-feira, 8, e o sepultamento acontecerá na manhã deste domingo, 10; confira como será o velório
Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos, será velado neste sábado, 9, às 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro.
O velório do cantor será aberto ao público e em formato de gurufim, uma cerimônia funerária com música e bebida, comum entre sambistas, trazida ao Brasil pelos africanos escravizados.
A homenagem vai até às 10h da manhã de domingo, 10. Segundo os familiares, um momento só para os mais próximos também vai acontecer. O sepultamento ocorrerá no domingo, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.
A morte de Arlindo Cruz
A confirmação da morte de Arlindo Cruz foi feita no início da tarde por sua esposa, Babi Cruz. O artista estava internado desde abril no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste da cidade, e a causa do óbito foi falência múltipla de órgãos.
A saúde de Arlindo estava fragilizada desde 2017, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. Desde então, ele convivia com sequelas graves da doença, que o afastaram definitivamente dos palcos e o levaram a diversas internações.
Em comunicado oficial, a família de Arlindo Cruz expressou seu luto:
"Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores".
A família também agradeceu o carinho recebido e destacou o legado do artista:
"Arlindo parte deixando uma herança imensa para a cultura brasileira e um exemplo de força e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações".
Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho consagrou-se como um dos maiores e mais conhecidos cantores de samba do Brasil.