Lula lamenta morte de Arlindo Cruz: “o sambista perfeito”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Em essência, o Sambista Perfeito. Arlindo nos deixa um legado de talento, poesia e generosidade, que ficará para sempre na nossa memória. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram tocados por sua arte”, disse o presidente, em nota.

Com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC), Arlindo Cruz morreu na tarde de hoje. Em comunicado publicado nas redes sociais, a família informou a morte e agradeceu as mensagens de amor, apoio e carinho que receberam nos últimos anos, e em especial agora na hora da partida.

Autor de mais de 700 músicas, entre os maiores sucessos estão O Show Tem que Continuar, Meu Lugar e Bagaço da Laranja.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp