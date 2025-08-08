Sambistas e agremiações cariocas lamentam morte de Arlindo Cruz

O mundo do samba chora nesta sexta-feira (8) a morte do músico Arlindo Cruz, que estava com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Ele estava com 66 anos e deixou um legado de mais de 700 músicas. O mundo do samba chora nesta sexta-feira (8) a morte do músico Arlindo Cruz, que estava com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Ele estava com 66 anos e deixou um legado de mais de 700 músicas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma parte importante da história de Arlindo passa pelo tradicional bloco carnavalesco Cacique de Ramos, onde frequentou rodas de samba e tocou ao lado de outro grandes nomes do gênero. Nas redes sociais, o Cacique de Ramos emitiu uma nota em que diz ter registrado, “com profundo respeito”, a partida de Arlindo Cruz: “Sua trajetória permanece inscrita na história do samba e na memória da nossa instituição, como autor e intérprete que, com talento singular, integrou capítulos essenciais da nossa caminhada.” Entre os companheiros de longa data estão Zeca Pagodinho e Beth Carvalho, que também se manifestaram nas redes sociais. “Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz! Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar um pouco! Vá com Deus, meu compadre!”, disse Zeca Pagodinho.

“Parte hoje a mão que deu forma ao coração do Brasil. Fica para nós a missão de fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar. Mas hoje não. Hoje silêncio, o sambista perfeito está dormindo”, disse Beth Carvalho. Parceiros desde o grupo Fundo de Quintal, Sombrinha e Arlindo gravaram álbuns e várias composições juntos. Sombrinha disse ter sido um privilégio a história que construiu com o amigo. “Hoje… o samba entardeceu triste. Perdi meu compadre. Meu parceiro. Meu irmão de tantas histórias, uma amizade de longa data. Foi-se um dos maiores poetas do samba. Um gênio da música brasileira. Um instrumentista único, que transformava notas em emoção. O seu legado é imenso… e eterno. Que Deus conforte os familiares, os amigos, e todos que tiveram o privilégio de conviver com você. Nós vamos seguir… cantando seus sambas… Eternamente, Arlindão. O nosso caso é exceção, é sim!”, disse Sombrinha.

Sambista de uma geração mais recente, Mumuzinho lamentou a perda de quem considerava como um “pai na música”. “Hoje o samba chora, e meu coração chora junto. É difícil encontrar palavras para descrever a dor de perder um mestre, um amigo, um pai na música e na vida como o Arlindo Cruz. Ele não foi só um artista gigante, ele foi uma entidade, um cara que quebrou barreiras e me ensinou a cantar tudo o que eu gosto, sem medo de experimentar”, disse. >> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram A escola de samba carioca Império Serrano também teve papel de destaque na carreira de Arlindo. Ele compôs 12 sambas-enredo para os desfiles na avenida. E foi homenageado pela agremiação com um enredo em 2023.