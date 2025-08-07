Duo Anavitoria é confirmado no Festival Zepelim 2025

Duo Anavitoria é confirmado no Festival Zepelim 2025Anavitória participa pela primeira vez do Festival Zepelim, em Fortaleza; evento musical já confirmou shows de Marina Sena e Yago Opróprio
A dupla Anavitória retorna a Fortaleza para show no Festival Zepelim 2025. Participando pela primeira vez do evento de música, as artistas foram anunciadas nesta quinta-feira, 7, nas redes sociais do festival.
Formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, as cantoras apresentam o show da “Turnê das Esquinas” no sábado, 15 de novembro. A participação da dupla já era especulada pelos fãs, após anunciarem show em Fortaleza para a mesma data do Zepelim, mas sem dar detalhes sobre local e ingressos.
Chegando à quarta edição em 2025, o Festival Zepelim já confirmou os shows de Marina Sena, marcando sua presença desde o primeiro ano do evento, e de Yago Oproprio, que retorna após show em 2024.
Atrações do Festival Zepelim 2025 devem ser divulgadas em breve
Outro nome especulado para integrar a programação do Festival Zepelim 2025 é a banda Lagum. No início de junho, o grupo mineiro divulgou show na capital cearense para o dia 15 de novembro, data do Zepelim, mas sem dar detalhes do local ou venda dos ingressos até então.
Relembre | O POVO homenageia Azuhli em espaço exclusivo no Festival Zepelim
Caso confirmados, esta seria a terceira participação da Lagum no Festival Zepelim, que estiveram presentes nas edições de 2022 e 2023.
Além dos já anunciados Marina Sena e Yago Oproprio, os artistas Duda Beat, BaianaSystem, Duquesa, Liniker, Luísa Sonza, Jota.pê e Gloria Groove foram alguns dos pedidos pelos cearenses.
Festival Zepelim 2025
- Quando: sábado, 15 de novembro
- Onde: Marina Park Hotel (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Mais informações: Instagram @festivalzepelim