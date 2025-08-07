Duo Anavitoria é confirmado no Festival Zepelim 2025

Anavitória participa pela primeira vez do Festival Zepelim, em Fortaleza; evento musical já confirmou shows de Marina Sena e Yago Opróprio

Formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, as cantoras apresentam o show da “Turnê das Esquinas” no sábado, 15 de novembro. A participação da dupla já era especulada pelos fãs , após anunciarem show em Fortaleza para a mesma data do Zepelim , mas sem dar detalhes sobre local e ingressos.

A dupla Anavitória retorna a Fortaleza para show no Festival Zepelim 2025 . Participando pela primeira vez do evento de música, as artistas foram anunciadas nesta quinta-feira, 7, nas redes sociais do festival.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Chegando à quarta edição em 2025, o Festival Zepelim já confirmou os shows de Marina Sena, marcando sua presença desde o primeiro ano do evento, e de Yago Oproprio, que retorna após show em 2024.

Atrações do Festival Zepelim 2025 devem ser divulgadas em breve

Outro nome especulado para integrar a programação do Festival Zepelim 2025 é a banda Lagum. No início de junho, o grupo mineiro divulgou show na capital cearense para o dia 15 de novembro, data do Zepelim, mas sem dar detalhes do local ou venda dos ingressos até então.

Relembre | O POVO homenageia Azuhli em espaço exclusivo no Festival Zepelim

Caso confirmados, esta seria a terceira participação da Lagum no Festival Zepelim, que estiveram presentes nas edições de 2022 e 2023.