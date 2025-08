Festival Zepelim 2025 divulga data; confira possíveis atrações

Edição de 2025 do Festival Zepelim acontece no dia 15 de novembro no Marina Park (Foto: Samuel Setubal/O POVO) / Crédito: Samuel Setubal

Um dos eventos já aguardados no calendário de Fortaleza, o Festival Zepelim anunciou nesta terça-feira, 5, a data da edição de 2025. Chegando ao quarto ano de realização, o festival de música irá ocorrer no dia 15 de novembro, um sábado. Com o lema “Sonhe, sinta, seja”, o momento retorna ao Marina Park Hotel, localizado no bairro Moura Brasil, espaço onde foram realizadas todas as edições anteriores (2022, 2023 e 2024).

Conhecido por ter uma programação extensa, iniciando no fim da tarde e ocupando dois palcos, o Festival Zepelim ainda não revelou as atrações deste ano, mas já há suspeitas dos artistas que podem fazer show em Fortaleza. Anavitoria e Lagum no Festival Zepelim 2025? Entenda possível show Na noite de segunda-feira, 4, as redes sociais do festival compartilharam uma sequência de imagens com os shows escolhidos pelo público em categorias diversas. A publicação chamou atenção principalmente devido à última imagem, que traz o duo Anavitoria selecionado pelos fãs como "Artista que não pode faltar". A dupla formada por Ana Caetano e Vitória Falcão atualmente está com a "Turnê das Esquinas", que possui shows anunciados em diversas cidades do País. A data do Festival Zepelim, dia 15 de novembro, não está ocupada, o que leva os fãs a criarem expectativas para a presença das artistas em Fortaleza.

Outro nome especulado para integrar a programação do Festival Zepelim 2025 é a banda Lagum. No início de junho, o grupo mineiro divulgou show na capital cearense para o dia 15 de novembro, data do Zepelim, mas sem dar detalhes do local ou venda dos ingressos até então. Atrações do Festival Zepelim 2025 devem ser divulgadas em breve Caso confirmados, esta seria a terceira participação da Lagum no Festival Zepelim, que estiveram presentes nas edições de 2022 e 2023. Já Anavitoria faria sua estreia no evento, porém retornando a Fortaleza após inúmeros shows durante a carreira.