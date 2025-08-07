Festival Zepelim 2025 anuncia Yago Oproprio no line-up pela segunda vez

O cantor Yago Oproprio está confirmado no line-up do Festival Zepelim 2025; evento anuncia o artista pela segunda vez consecutiva no palco

Confirmado no line-up do Festival Zepelim 2025 , Yago Oproprio volta a Fortaleza no dia 15 de novembro para show no Marina Park Hotel. O evento repete a dose e anuncia o cantor pela segunda vez consecutiva. O rapper se apresentou em Fortaleza pela primeira vez em 2024 como uma das atrações do festival. As vendas de ingressos ainda não foram iniciadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em sua quarta edição, além de Yago Oproprio, o Festival Zepelim também confirmou a presença de Marina Sena. Entre as possíveis atrações de 2025, estão BaianaSystem, Luisa Sonza, Gilberto Gil, Lagum, Ney Matogrosso e Anavitória. Em publicação feita há dois dias no Instagram, o perfil oficial do evento publicou esses artistas como os mais votados pelo público em algumas categorias.

Apesar de ter enfrentado problemas técnicos, de acordo com o post, Yago Oproprio foi considerado o show que mais surpreendeu o público do festival. Com apenas um disco lançado até o momento, o cantor e compositor foi indicado ao Grammy Latino com o seu álbum de estreia “Oproprio”, de 2024. O disco também recebeu certificado de ouro por atingir mais de 120 milhões de streams.

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Com letras sobre dilemas existenciais, críticas sociais e canções de amor, as chamadas “love songs”, o artista é um dos nomes mais fortes da nova geração do rap nacional. A agenda de shows ocupada só tem uma brecha: o mês de setembro, quando nasce o primeiro filho de Yago, fruto do relacionamento com a arquiteta Zaira Gon. Em dezembro, o artista leva a turnê para a Europa, passando por cidades como Londres, Amsterdã e Lisboa.

