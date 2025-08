Morre atriz de ‘Walking Dead’, Kelley Mack, aos 33 anos; relembre

No post, a atriz contou que havia feito uma cirurgia na medula espinhal e que havia perdido o movimento da perna direita e grande parte do movimento da perna esquerda, precisando se locomover com a ajuda de muletas e cadeira de rodas .

Ela também disse que a carreira ficaria em pausa por tempo indeterminado enquanto prosseguiam os tratamentos em Cincinnatti. Kelley finalizou a legenda agradecendo pelas mensagens de apoio dos seguidores e pelo suporte da família e do namorado Logan, com quem vivia desde setembro de 2024, quando começou a sentir dores nas costas e outros sintomas.

Carreira de Kelley Mack

Na série de zumbis, a atriz viveu a personagem Addy, uma das sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico, em cinco episódios. Além dessa produção, ela fez parte da animação “Homem-Aranha: no Aranhaverso” e das séries “Chicago Med” e “9-1-1”.

Kelley Mack também fez comerciais e filmes como os curta-metragens “A Knock at The Door”, estrelado, produzido e editado por ela, e “My Own Silence”, pelo qual foi indicada como Melhor Atriz no Festival Internacional de Pasadena. A produção cinematográfica mais recente do currículo da artista é o filme de terror e comédia “Delicate Arch”, disponível para alugar no Prime Video.