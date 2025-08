Chico Chico faz show em Fortaleza pela primeira vez em outubro

Fortaleza entra no circuito de shows de Chico Chico pela primeira vez. O cantor traz a turnê do seu álbum mais recente, “Estopim”, para a capital cearense na noite do dia 11 de outubro. O evento ocorre no Clube do Náutico. A venda dos ingressos começa nesta quarta-feira, 6.

Leia Também | Djonga, Dilsinho e mais: veja shows em Fortaleza no mês de agosto