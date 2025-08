Lagosta Bronzeada faz show gratuito no Encontro Povos do Mar

Com cortejos, oficinas, feira gastronômica e programação musical, o Encontro Povos do Mar de 2025 acontece esta semana em Fortaleza e Caucaia

Evento que celebra as culturas tradicionais do Ceará, o Encontro Povos do Mar chega à 15ª edição em 2025 com diversas ações e atividades realizadas pelo litoral do Estado.

Encontro Povos do Mar 2025 terá programação na avenida Beira Mar

Uma das novidades da 15ª edição são as ações marcadas para acontecer na avenida Beira Mar, em Fortaleza, que contará com cortejos de maracatus e reisados e oficinas de artesanato, que ocorrem de sexta-feira, 8, a sábado, 9.

Entre os destaques, no domingo, 10, o Encontro Povos do Mar promove o Aquavelas, ação com jangadas pintadas por artistas locais que saem do Mucuripe em direção à Vila do Mar.

Na agenda musical, o Povos do Mar terá shows da banda Lagosta Bronzeada, que se apresenta no sábado, 9, às 21 horas, na avenida Beira Mar, próximo ao Espigão da Rui Barbosa. No mesmo local, no domingo, 10, às 17 horas, o cantor cearense Marcos Lessa faz sua apresentação.