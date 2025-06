Netflix Tudum 2025 revela 6 minutos da 2ª temporada de 'Wandinha'

Durante o Tudum 2025, evento global da Netflix realizado em Los Angeles, os fãs de “Wandinha” foram surpreendidos com uma prévia especial da aguardada segunda temporada.

Com a presença de Jenna Ortega e outros membros do elenco no palco, a plataforma anunciou que os novos episódios estreiam no dia 6 de agosto de 2025.