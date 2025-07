Fama como Wandinha foi 'avassaladora', diz Jenna Ortega

Em entrevista ao correspondente de cultura da BBC, Lizo Mzimba, a atriz, de 22 anos, disse estar "muito grata e feliz por ter conseguido tocar as pessoas da maneira como tocou". Mas, ao ser questionada se estava pronta para os holofotes que vieram com a série, Ortega respondeu:

"Acho que um dos motivos pelos quais as pessoas se identificam tanto com a família Addams é justamente pela estranheza deles", reflete Ortega.

A maior presença do pai e da mãe de Wandinha, Gomez e Mortícia Addams, oferece à série uma oportunidade de explorar as dinâmicas familiares de forma mais profunda do que na primeira temporada.

A primeira atriz a interpretar Wandinha foi Lisa Loring, na série de TV A Família Addams, em meados da década de 1960. Depois, a personagem foi interpretada por Christina Ricci em dois filmes lançados no início dos anos 90.

Ortega está explorando um novo lado profissional na segunda temporada, ao atuar também como produtora executiva, algo que, segundo ela, "foi uma grande escola para mim...tentei absorver o máximo que pude".

Getty Images Desde a primeira temporada de Wandinha, Ortega também estrelou outros trabalhos como Os fantasmas ainda se divertem, ao lado de Winona Ryder

A atriz americana reconhece o intervalo de três anos entre a primeira e a segunda temporada, mas acrescenta que isso "permitiu que as coisas se acalmassem um pouco".

Segundo ela, o público foi "muito paciente".

"Nós fizemos as pessoas esperarem por muito tempo. Nós queríamos agradá-las, mas de formas novas e mais empolgantes."

Mais destaque para outros personagens

A segunda temporada deu à Catherine Zeta-Jones um papel maior depois de "apenas aparecer brevemente e apresentar a matriarca da personagem central", afirma a atriz, que interpreta Mortícia Addams.

Ela lembra que trabalhar na primeira temporada fez com que sentisse "como a base de algo".

Então, quando os produtores disseram a ela que queriam usar a segunda temporada para "realmente incorporar a família de Wandinha e explorar a dinâmica entre mãe e filha, foi uma alegria".

"Eles criaram um enredo muito bonito que não sobrepôs a trama principal da Wandinha e sua jornada, apenas complementou tudo de forma belíssima, dando mais profundidade aos nossos personagens", disse Zeta-Jones.

"Nesse ponto da minha carreira, me sinto muito abençoada por fazer parte desse universo."

Outras nomes do elenco que aparecem na nova temporada incluem Joanna Lumley, que interpreta a avó de Wandinha, Steve Buscemi, como o novo diretor da escola, e Billie Piper, que faz a diretora de música Isadora Capri.

Getty Images Catherine Zeta-Jones ganhará mais destaque na segunda temporada, que abordará de forma mais profunda a dinâmica entre Mortícia e a filha Wandinha

'Comunidades online podem ser algo muito solitário'

Janne Ortega afirma que uma das razões pelas quais a série teve uma repercussão tão ampla é porque explora assuntos como "onde encontramos nosso senso de comunidade hoje em dia."

"Eu não estava aqui nos anos 70, mas ouço histórias de pessoas batendo na porta de vizinhos, de bicicletas circulando por toda a cidade, ou de simplesmente combinar de encontrar alguém em determinado horário e lugar."

Segundo a atriz, isso contrasta fortemente com a dependência atual de smartphones. "As pessoas não conversam mais com as outras pessoalmente. Elas estão interagindo e encontrando suas comunidades online, o que pode ser muito solitário."

"Além disso, existem tantas vozes e opiniões às quais estamos expostos hoje, muito mais do que normalmente seria, ou do que os seres humanos foram feitos para lidar. Por isso, acho que é muito mais difícil encontrar um senso de identidade. Os jovens estão com dificuldades para descobrir: 'O que faz minha voz se destacar? O que há em mim, neste mundo e nesta sociedade hoje, que me dá um senso de propósito, de controle ou de autoridade?'."

De acordo com Zeta-Jones, a família Addams é fácil de se identificar porque "nós abraçamos nossas idiossincrasias", acrescentando que "está tudo bem em ser diferente, não tentamos colocar isso dentro de caixas ou esconder. Como família, nós encorajamos isso.. é a família moderna por excelência".

Ortega concorda e diz que "existe um enorme conforto em ver pessoas que são claramente elas mesmas, livres, e que colocam prioridade no que realmente importa: em sua família, em quem está à sua frente, seus interesses especiais, sua força e sua coragem, e sua confiança na própria voz".

"Hoje em dia, é muito fácil ser levado por uma 'mentalidade de rebanho' e eu acho que é muito importante que os jovens vejam essa família mais do que nunca."

Os primeiros quatro episódios da segunda temporada de Wandinha estreiam no dia 06 de agosto, na Netflix. Os quatro episódios restantes serão lançados no dia 03 de setembro.