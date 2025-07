Ator Malcolm-Jamal Warner morre afogado na Costa Rica

O ator norte-americano Malcolm-Jamal Warner morreu aos 54 anos após se afogar no mar da Costa Rica. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 21, pela polícia local. Warner ficou conhecido pelo papel de Theo Huxtable na série "The Cosby Show", exibida entre 1984 e 1992.

De acordo com as autoridades, o incidente ocorreu na tarde do domingo, 20, na Playa Cocles, na província de Limón, região sul do país.