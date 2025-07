O que fazer no fim de semana? Allyson dos Reis indica roteiro por Fortaleza

O designer Allyson dos Reis compartilhou um roteiro para todo o fim de semana, com programações culturais, gastronômicas e para curtir a noite

Onde "sextar"

Na sexta à noite, leve os amigos ou seu par para o Muá Tuá Bistrot, uma casa de vila charmosa e cozinha comandada pela chef Georgia Santiago.

Sugiro pedir um criolla tinto Vamos de parranda. Dentre as várias opções de pratos, os meus preferidos são os cogumelos de Guaramiranga e o tuna sando, um sanduíche no pão de forma artesanal, com atum de Itarema.