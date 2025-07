Colunista divulga morte de Preta Gil e apaga postagem; entenda

A informação, no entanto, acabou desmentida por amigos da artista, como o apresentador Gominho. O post foi apagado minutos depois após a divulgação.

Neste domingo, 20, o jornalista e colunista do jornal Correio, Osmar Marrom Martins, divulgou que a cantora e empresária Preta Gil , filha do cantor Gilberto Gil, havia morrido aos 50 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também | Preta Gil canta música inédita de filme que discute câncer de mama

Preta Gil descobriu o câncer no intestino em janeiro de 2023 e, desde então, vem enfrentando uma longa jornada de tratamento. Ela já passou por sessões de quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia para retirada do tumor. Recentemente, viajou aos Estados Unidos para dar continuidade ao acompanhamento médico.

Até o momento, não há atualizações oficiais sobre seu estado de saúde. A publicação equivocada gerou forte repercussão nas redes sociais e foi rapidamente rebatida por pessoas próximas à cantora.

Preta Gil sobre câncer: "Recuso aceitar que findou para mim"

Durante uma participação no “Domingão do Huck” em março, a cantora Preta Gil se emocionou ao falar sobre sua luta contra a doença e disse que só conseguiu ir para a gravação do programa devido aos remédios que toma diariamente.