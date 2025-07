Ex-RBD, Christian Chávez anuncia show em Fortaleza em 2026

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A nova série de apresentações tem repertório que reúne hits de sua carreira solo, como "¿En Dónde Estás?", e músicas do período em que esteve no RBD. Segundo a produção do evento, o show “foi idealizado para os fãs que viveram a era Rebelde e seguem acompanhando a carreira solo do artista”.

Christian Chávez em Fortaleza: shows em teatros espalhados pelo Brasil

Além de nome da turnê, “Para Siempre” é uma nova música cujo lançamento está previsto para dois meses antes do início dos shows. A canção, segundo o artista, traz estética musical que remete à energia e ao romantismo conhecidos na era RBD.

Os shows de “Para Siempre Tour” no Brasil ocorrem em 12 cidades e os locais escolhidos são teatros. Além de Fortaleza, Chávez se apresenta em municípios como Manaus (AM), Belém (PA), Salvador (BA), Recife (PE), Brasília (DF), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

Christian Chávez em Fortaleza