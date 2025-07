Banda Crypta inicia turnê nacional com show em Fortaleza; confira

Turnê "In The Other Side" começa em Fortaleza com shows de Crypta, Paradise in Flames e Hatefulmurder no Anfiteatro do Dragão do Mar

Na sexta-feira, 1º de agosto, o Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura será palco de uma noite dedicada ao metal extremo. O evento marca o início da turnê “In The Other Side Tour – Brasil 2025”, da banda paulista Crypta, que comemora cinco anos de atividade.

Formado por Fernanda Lira (baixo e vocal), Tainá Bergamaschi (guitarra) e Luana Dameto (bateria), o grupo se destaca na cena internacional do death metal, com passagens por países da Europa, América do Sul e América do Norte. A banda já lançou dois álbuns de estúdio: "Echoes of the Soul" (2021) e "Shades of Sorrow" (2023), este último com lançamento global e ampla repercussão.