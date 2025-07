Com Neymar, Santos segue preparação para enfrentar o Flamengo

Atacante fez atividade de reforço muscular no sábado e retornou ao campo neste domingo juntamente com seus companheiros

O Santos seguiu a preparação para o duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Neymar participou de todo o treino do Peixe neste domingo no CT Rei Pelé.