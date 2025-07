Ana Maria Gonçalves é a primeira mulher negra eleita para a ABL

Na última quinta-feira, 10, Ana Maria Gonçalves foi eleita para a Cadeira nº33 da Academia Brasileira de Letras. A escritora de 55 anos é a primeira mulher negra a ser eleita para a ABL, em 128 anos de existência, e também a imortal mais jovem.

A informação foi divulgada nas redes sociais da própria ABL: "Escritora, roteirista e dramaturga, ela é autora do aclamado romance 'Um Defeito de Cor', vencedor do Prêmio Casa de las Américas (2007) e eleito como melhor livro de literatura brasileira do século 21 por júri da Folha de S.Paulo. Inspirou o samba-enredo da escola de samba Portela no carnaval de 2024 no Rio de Janeiro".