Imortal da ABL, escritora Heloísa Teixeira morre aos 85 anos

A autora foi eleita em 2023 para ocupar a cadeira de número 30 , anteriormente ocupada por Nélida Piñon, tendo sido a 10ª mulher a integrar a instituição literária . “Heloisa trouxe à ABL não apenas sua brilhante sagacidade intelectual, mas também um espírito de acolhimento e fraternidade que marcou profundamente todos com quem conviveu.”, acrescentou a Academia.

Páginas Azuis | Heloísa Teixeira: "O que nos interessa é que mude a posição de todas as mulheres"



Considerada uma das maiores intelectuais do País e relevante voz do feminismo brasileiro, Heloísa nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, destacando-se por sua atuação e pesquisa nas áreas de relações de gênero e étnico-raciais, culturas marginalizadas e cultura digital, conforme relembra a ABL.

Em sua trajetória, foi autora de “Explosão feminista: Arte, cultura, política e universidade”, “Interseccionalidades: pioneiras do feminismo negro brasileiro”, “Asbrúbal Trouxe o Trombone: Memórias de uma Trupe Solitária de Comediantes que Abalou os Anos 70” e outras publicações.