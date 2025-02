Escritores inistem em Caetano Veloso para ocupar vaga de imortal

Caetano Veloso já recusou o convite para ocupar vaga de Cacá Diegues no grupo de imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL)

Mesmo após já ter recusado o convite, Caetano Veloso continua sendo o nome mais desejado por um grupo de imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL) para ocupar a vaga deixada pelo cineasta brasileiro Cacá Diegues, morto no último dia 14.

A insistência reflete o reconhecimento do impacto cultural do artista baiano, cuja obra transcende a música e dialoga profundamente com a literatura e o pensamento brasileiro.