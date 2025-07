Jurassic World: elenco, classificação, duração, cena pós-créditos e mais

Confira ainda onde assistir ao filme Jurassic World e conheça a sinopse da história do longa, que chega renovado com elenco novo e suspense intenso

Lançado no dia 2 de julho de 2025 , o longa representa uma nova fase para a série, com elenco inédito, ambientação diferenciada e uma proposta mais sombria e intimista — sem deixar de lado os icônicos confrontos entre humanos e criaturas pré-históricas.

O universo dos dinossauros está de volta com Jurassic World: Recomeço (Jurassic World: Rebirth, no original), o novo capítulo da franquia que já ultrapassa três décadas de história.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o novo filme da franquia: elenco, classificação indicativa, duração, presença (ou não) de cena pós-créditos, onde assistir e o que esperar do futuro da saga.

Scarlett Johansson é Zora Bennett, agente envolvida em missões secretas de resgate e contenção.

Mahershala Ali interpreta Duncan Kincaid, um líder de campo com papel central na resolução do conflito.

Jonathan Bailey vive o paleontólogo Dr. Henry Loomis, cientista movido por curiosidade e idealismo.

Completam o elenco: Manuel Garcia-Rulfo, Rupert Friend e Ed Skrein, em papéis de suporte técnico, militar e científico.

O elenco se destaca não só pela atuação, mas pelo foco em construir personagens complexos, com motivações reais e que evoluem ao longo da narrativa.

Jurassic World: classificação indicativa



O filme recebeu classificação 12A no Reino Unido — equivalente a 14 anos no Brasil — por conter cenas de ação intensa, sustos e violência com dinossauros.