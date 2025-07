Exposição com itens pessoais de Cazuza é lançada em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A iniciativa reúne fotos, matérias de jornais de época (incluindo edição do Vida&Arte sobre sua morte), revistas, entrevistas, itens pessoais do cantor (como moletom e bandana), vídeos raros e ativação interativa.

Exposição sobre Cazuza: roda de conversa sobre o cantor

Além da exposição, o Bruta Flor promove roda de conversa sobre Cazuza no dia 17. Participam do evento César Sabino (proprietário do Bruta Flor), Marcos Sampaio (jornalista, crítico de música e editor-adjunto do Vida&Arte), George Hudson (vocalista da banda Altos Versos) e Fylipe Lima (guitarrista da Altos Versos).