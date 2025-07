Letrux volta a Fortaleza para show intimista nesta quinta, 10

Cantora Letrux faz show no formato "voz e violão" no Flores Arte Bistrô, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 10

A cantora Letrux já tem data para voltar a Fortaleza . Nesta quinta-feira, 10, às 20 horas, a artista carioca fará uma apresentação especial no Flores Arte Bistrô , localizado na Praia de Iracema.

O show intimista foi anunciado pela própria cantora em publicação no seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 7.

Conforme Letrux revelou, a apresentação será no formato voz e violão, no qual irá cantar “as músicas da minha vida numa ordem cronológica e contando o bafafá das canções”.

Para participar do evento, é preciso realizar reserva diretamente com o estabelecimento, pelo número (85) 98228.0668. Informações sobre valores podem ser verificadas com o local.

Letrux em Fortaleza