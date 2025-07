Lenine retorna com dois shows ao Ceará em julho; saiba mais

Com shows em Iguatu no dia 25 e em Juazeiro do Norte no dia 26, o cantor pernambucano Lenine volta ao Ceará para o projeto musical do Sesc / Crédito: Flora Pimentel/Divulgação

O cantor pernambucano Lenine retorna ao Ceará para dois shows no interior do Estado durante o mês de julho. Em Iguatu, o compositor sobe ao palco do Sesc Iguatu na sexta-feira, 25. Em Juazeiro do Norte, Lenine se apresenta no Clube Sesc Juazeiro, no sábado, 26.