No Crato, Ney Matogrosso atrai fãs de várias gerações em show na Mostra Sesc Cariri de Culturas

Aos 83 anos, Ney trouxe para o público caririense a turnê "Bloco na Rua" Crédito: Ribamar Neto/Divulgação

O show de Ney Matogrosso marcou o penúltimo dia da Mostra Sesc Cariri de Culturas, neste sábado, 24, no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, no Crato. Pela primeira vez na região, o artista trouxe para o público caririense a turnê “Bloco na Rua”, com um repertório que mistura canções já gravadas por ele com músicas de outros artistas. Aos 83 anos, Ney fez uma apresentação de pouco mais de uma hora. Ele abriu o show com “Eu quero é botar meu bloco na rua”, canção de Sérgio Sampaio que dá nome à turnê, e seguiu com clássicos como “Jardins da Babilônia”, “Pavão misterioso”, “A maçã”, “Yolanda”, “Postal de amor”, “Homem com H”, entre outros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O show inédito na região atraiu públicos de todas as idades. A professora aposentada Lúcia Castro, de 66 anos, veio acompanhada da neta. Ela chegou cedo ao parque e garantiu um lugar bem em frente ao palco. Lúcia, que acompanha Ney desde a década de 1970, conta que chegou a assistir a shows em outros estados, mas reforça que a experiência de ver o artista em sua terra natal é única.

Sanfoneiro de voz potente, Carneirinho cantou músicas autorais, clássicos do forró e transformou em arrasta-pé hits de Elis Regina a Jota Quest. O Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante se tornou um grande baile onde casais dançavam de corpo colado e sorriso no rosto. "Desses 20 anos de carreira tem algumas canções minhas que tocaram e tocam muito, sobretudo aqui no Cariri, além de tocar nas rádios, também são sucesso nas plataformas digitais. Muita gente me mostra: olha, você está na minha playlist. E eu sou muito grato. Hoje eu vou tocar todas. Aquelas que tocam aqui, tocam na França, não pode faltar do Parque", contou o cantor antes do show. (Rogério Brito, especial para O POVO) Fábio Carneirinho contagiou o público com o forró autêntico Crédito: Ribamar Neto/Divulgação