Disco de cantor cearense se transforma em histórias em quadrinhos na Mostra Sesc HQ de Pacoti

Com oficinas, palestras, exposições, apresentações culturais e feira literária, a 2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti tem início nesta quinta-feira, 28. O evento é gratuito e vai até sábado, 30. Realizado pelo Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc), a iniciativa tem o objetivo de transformar Pacoti, no Maciço de Baturité, na capital cearense das histórias em quadrinhos.

Uma das principais atrações do evento é o lançamento do livro “Avallon”, uma coletânea de histórias em quadrinhos baseadas nas músicas do álbum de mesmo nome, do cantor e compositor cearense Abidoral Jamacaru, lançado em 1986. Na obra, 13 quadrinistas cearenses homenageiam todas as oito faixas do icônico disco, além de mais duas músicas do álbum O Peixe (1998) e uma do álbum Bárbara (2008).



Curador do livro e quadrinista da história Flor do Mamulengo, presente na coletânea, Raymundo Netto explica que o disco “Avallon” foi uma espécie de revolução na região do Cariri e no Ceará durante o lançamento, por se diferenciar do material produzido na época. Para o artista, o evento é um presente para Pacoti, não só em relação à cultura, mas também ao turismo.