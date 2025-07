Denzel Washington pode voltar às telas com 'Maré Vermelha 2'

A carreira de Denzel Washington

Com mais de 40 anos de carreira, Denzel Washington já ganhou dois Oscars, um Tony e três Globos de Ouro. Ele já deu vida a Malcolm X nas telonas, contracenou com Viola Davis em "Um Limite Entre Nós" e tem mais de 50 filmes no currículo. "Glória", "Dia de Treinamento" e "O Gângster Americano" são algumas das obras na filmografia do ator.