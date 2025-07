Leandro Hassum vive Silvio Santos em novo filme do apresentador

"Silvio Santos Vem Ai" terá Leandro Hassum no papel de Silvio Santos; filme tem previsão de estreia para 30 de outubro de 2025

O comediante Leandro Hassum irá interpretar Silvio Santos (1930-2024) no novo filme que recorda a trajetória de um dos principais apresentadores do Brasil .

Com direção de Cris D'Amato e roteiro de Paulo Cursino, o longa-metragem irá acompanhar os bastidores do “Programa do Silvio Santos”.

Intitulado “Silvio Santos Vem Aí”, o filme deve retratar o sucesso da programação do SBT liderada pelo empresário, além de passar pelo período em que Silvio se envolveu na política.

Novo filme sobre Silvio Santos terá Manu Gavassi e Regiane Alves

Com Leandro Hassum como o comunicador, o filme traz no elenco Manu Gavassi, no papel de uma publicitária, e Regiane Alves, que viverá Íris Abravanel, esposa de Silvio.