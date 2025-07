Projeto leva mamulengo às periferias de Fortaleza em julho

Iniciativa promove oficinas e apresentações para crianças e jovens durante as férias escolares, com foco em arte, identidade e sustentabilidade

Trata-se do Bonecos Brincantes , iniciativa que une arte, educação e sustentabilidade para valorizar a cultura popular do Nordeste, especialmente o mamulengo, reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

A proposta é oferecer oficinas práticas de construção e manipulação de bonecos de mamulengo utilizando materiais reutilizáveis. As atividades acontecem entre os dias 7 e 21 de julho em diferentes instituições comunitárias: a CasaVoa, no bairro Curió; o Instituto Maria do Carmo, no Bom Jardim; e a Associação dos Moradores do Titanzinho.



Cada local receberá uma oficina de 10 horas de duração ao longo de uma semana. As atividades são voltadas principalmente para crianças e jovens, que terão a oportunidade de desenvolver pequenas encenações inspiradas em histórias da cultura popular brasileira.

Ao final de cada oficina, haverá apresentações especiais com artistas e grupos consagrados do teatro de bonecos de Fortaleza.