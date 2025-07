Café Java é aberto para atendimento ao público; veja horário de funcionamento

Café Java, local símbolo da Padaria Espiritual, reabre para atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas / Crédito: Bianca Raynara/ Especial O POVO

Foi inaugurada em abril de 2025 uma réplica do histórico Café Java, espaço que foi um importante ponto de encontro intelectual da Padaria Espiritual no fim do século XIX. Dois meses após a inauguração do espaço, o estabelecimento localizado ao lado da Academia Cearense de Letras (ACL), que administra a cafeteria, começa também a atender ao público.

No momento, os horários de funcionamento serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. Com os horários de sábado ainda em definição e sem atendimento, o estabelecimento promete oferecer cafés e outros quitutes, em um ambiente que relembra o centro histórico e o movimento literário que ocorreu no local. Relembre a relação do Café Java com a Padaria Espiritual Em 1887, o Café Java foi inaugurado na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. A história do estabelecimento foi marcada por artistas e escritores da Cidade, que realizavam saraus, eventos de música e encontros culturais no espaço. Foi nessa cafeteria que teve origem a história da Padaria Espiritual, um movimento literário que surgiu no fim dos anos 1890, fundado por artistas e intelectuais cearenses, como Antônio Sales, Lívio Barreto, Rodolfo Teófilo e Temístocles Machado.