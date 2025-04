Prefeitura inaugura novo Café Java na praça da ACL

Novo Café Java funcionará ao lado da Academia Cearense de Letras / Crédito: Fernanda Barros/O Povo

A entrega da reforma da praça da Academia Cearense de Letras (ACL) aconteceu na manhã deste sábado, 26, no centro de Fortaleza. Autoridades como o prefeito Evandro Leitão e o presidente da academia compareceram à solenidade. A cerimônia iniciou às 11h38min, com os discursos do presidente da casa, que exaltou a importância do Café Java para a população fortalezense do século XIX, e do prefeito Evandro Leitão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A reforma foi executada pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor), da Secretaria Municipal de Governo (Segov), e contou com investimento estimado em R$ 900 mil, conforme informações do órgão. Além da nova praça, foi apresentado ao público pela primeira vez o novo Café Java, que funcionará no local, administrado pela ACL. Apesar da novidade, o espaço ainda não está em funcionamento. A inauguração ocorreu cerca de quatro meses após a data estipulada pela prefeitura no fim do ano passado. A previsão era de que o espaço fosse entregue até o dia 17 de dezembro, de acordo com o então prefeito Sarto Nogueira, que visitou as obras em novembro de 2024.

Novo Café Java iniciará suas atividades em breve, anuncia ACL

Apesar da novidade, o novo Café Java ainda não está em funcionamento e a data para o início das atividades será anunciada em breve.

"O Café está aberto, a intervenção física, agora cabe à ACL estabelecer a programação de horários e conteúdo", detalhou Ricardo Guilherme. O local foi construído com estrutura em alvenaria e piso em porcelanato. Para receber os clientes, o espaço é equipado com cozinha, copa e balcão de atendimento.



Para o escritor, a volta do Café, além de ser um espaço de conversação e literatura, se coloca em uma perspectiva de criticidade e sagacidade. Há uma intenção da ACL de promover uma programação com concursos de poesias, música, apresentações de dança, recitais e rodas de conversa. Em 1887, o Café Java foi inaugurado na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. A história do estabelecimento foi marcada por artistas e escritores da Cidade, com realização de saraus, eventos de música e encontros culturais no espaço. Foi ali onde nasceu Padaria Espiritual, um movimento literário que surgiu no fim dos anos 1890, fundado por artistas e intelectuais cearenses, como Antônio Sales, Lívio Barreto, Rodolfo Teófilo e Temístocles Machado.



ACL promoverá concurso para os novos membros da "Padaria Espiritual" Com o intuito de promover a literatura no novo espaço da ACL, será realizado em breve um concurso para eleger os novos membros da "Padaria Espiritual". A informação foi confirmada pelo presidente Tales de Sá Cavalcante e pelo detentor da cadeira 33 da academia, o escritor e professor Ricardo Guilherme. A eleição para os 29 "padeiros" será voltada para alunos do ensino médio da rede pública. "É uma tentativa de incluir neste espaço uma nova geração", afirma Ricardo.