Cearenses lançam revista literária dedicada à temática LGBT

No mês dedicado ao orgulho LGBT+, escritoras e escritores cearenses lançam a “ Puta Escrita ”, publicação digital voltada à literatura cuja temática se volta às diversidades de gênero, sexo e corpo. Construída de modo independente, a revista traz na organização e curadoria os escritores Émerson Cardoso, Jorge Nogueira e Júnior Ratts e chega ao público a partir de evento de lançamento na Biblioteca da Universidade Federal do Cariri (UFCA), às 19 horas, da sexta-feira, 4 de julho.

Já na capa, a ilustração de Leo Ferreira denota o vigor e a subversão do produto, ao trazer uma mão madura; cheia de anéis; unhas pintadas e grandes a segurar uma estilizada e vintage caneta tinteiro. Se os pelos ao punho apontam para a sempre presente transgressão de gênero, os vincos avançados na pele dialogam com questões que passam a ser mais discutidas hoje pela comunidade, como na Parada do Orgulho de São Paulo, a maior do mundo, que, neste ano, teve como tema: “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro".

Além de poemas e contos, “Puta escrita” conta com perfis de autoras e autores, resenhas de livros, entrevistas com editoras e outros textos tão pouco classificáveis quanto o desejo das pessoas por trás deles. Escritas trans, lésbicas, gays, assexuais, não binárias e de outras siglas teimam em vencer normas políticas, compondo-se em coletivo a fim de manter o “constante puxar de fechaduras, chutes nas portas ou, o que costumo chamar, pé na porta”, nas palavras de Lú Souza no texto “Meu corpo também pulsa!!!”, publicada na revista.



Um dos idealizadores, o bibliotecário e escritor, Jorge Nogueira, diz que a ideia surgiu em debate sobre a existência e (baixo) reconhecimento de LGBT+ produtores de literatura. A intenção era fazer com que a própria comunidade pudesse se ler e que esse importante segmento da literatura contemporânea pudesse crescer.

“Começamos a pedir indicações de autoras e autores para além do Ceará e foram surgindo pessoas incríveis, sempre com a maior diversidade possível”, diz. Uma das grandes dificuldades, porém, segue sendo a orçamentária. O projeto foi totalmente custeado pelos idealizadores que agora pretendem inscrever a revista em editais de fomento.