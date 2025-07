Fim de ‘Sandman’ foi planejado antes de acusações a autor, diz roteirista

Sucesso desde o lançamento na Netflix, em agosto de 2022, “Sandman” chega ao fim na segunda temporada, que será dividida em duas partes, com estreias nos dias 3 e 24 de julho. Baseado na obra literária de Neil Gaiman, o encerramento da série se confunde com as acusações de assédio e abusos sexuais contra o autor, reveladas no início deste ano.

Também criadas a partir de adaptações de histórias em quadrinhos de Gaiman, “Good Omens”, da Prime Video, teve a terceira temporada reduzida em um único episódio especial; e “O Livro do Cemitério”, da Disney+, teve produção suspensa.