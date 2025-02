Novas acusações contra Neil Gaiman ligam autor ao tráfico humano

A atualização do caso do autor de “Sandman” foi divulgada na segunda-feira, 3, pela Variety, detalhando que Amanda Palmer, ex-esposa do Gaiman, também está incluída na ação aberta esta semana em três tribunais federais dos Estados Unidos.

Conforme o site, Scarlett Pavlovich, ex-babá do filho do casal, foi estuprada “repetida e violentamente” por Neil em 2022, reforçando as acusações contra o escritor reveladas no início de janeiro.

“Gaiman abusou repetidamente de Scarlett física e emocionalmente, estuprando-a vaginal e analmente, humilhando-a, forçando-a a ter conduta sexual na frente do filho de Gaiman e forçando-a a tocar e lamber fezes e urina”, detalha parte do processo divulgado pelo Los Angeles Times.

Ex-esposa de Neil Gaiman também é processada por estar cientes dos abusos cometidos pelo autor

Na ação, Scarlett acrescenta que Amanda Palmer foi “conveniente” com a situação, afirmando que ela estava ciente dos abusos sofridos e que “nada fez” para impedir o então marido.