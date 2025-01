Neil Gaiman: revista detalha denúncias de abusos sexuais contra o autor

Escritor britânico Neil Gaiman, autor de obras como "Sandman" e "Coraline", é acusado de abuso sexual / Crédito: Reprodução/Instagram @neilhimself

O nome do escritor britânico Neil Gaiman, autor de obras como “Coraline”, “Sandman” e “Deuses Americanos”, voltou aos holofotes após publicação de extensa reportagem com detalhes de denúncias de abusos sexuais contra o britânico. De práticas de sadomasoquismo não consensuais a situações humilhantes como lamber fezes, os relatos colhidos e divulgados pela revista New York Magazine na segunda-feira, 13, ampliam as denúncias contra Neil Gaiman. Em julho de 2024, o podcast “Master” já havia publicado acusações de duas mulheres.

Na ocasião, os episódios descritos envolveram mulheres com relacionamentos consensuais com Gaiman e com diferença de quase 20 anos entre um e outro. Ele negou as acusações. Agora, foram divulgados os relatos descritivos sobre os casos. O autor ainda não se pronunciou.

Atenção: o texto a seguir contém relatos explícitos de abuso sexual e pode ser sensível para alguns leitores. Neil Gaiman: ex-babá denuncia abuso sexual A reportagem conta inicialmente a história de Scarlett Pavlovich, aspirante a atriz que tinha 22 anos quando conheceu a cantora Amanda Palmer, até então casada com Neil Gaiman. Após virarem amigas, a artista ofereceu a Pavlovich um emprego como babá de seu filho. Scarlett aceitou o trabalho. Na época, Gaiman e Palmer moravam em casas separadas. No primeiro dia, o escritor ficou sozinho com a nova babá quando o filho saiu para brincar. Ele teria sugerido à jovem para tomar banho em uma banheira da casa enquanto ele fazia telefonemas de trabalho.

Neil Gaiman: práticas de sadomasoquismo não consensuais Outra denúncia veio de uma mulher identificada como Kendra Stout. Ela teria conhecido Neil Gaiman em 2003, quando tinha 18 anos e ele autografava cópias da série de quadrinhos “Sandman”. Ao longo de três anos conversaram por mensagens e ligações de vídeo, quando então decidiu visitá-la em Orlando, na Flórida. Ele a convidou para o seu quarto de hotel e tiveram relação sexual. Entretanto, segundo Stout, ele não usava lubrificantes. Ao dizer que estava “doendo muito”, Stout ouviu do escritor que o problema era “ela não ser submissa o suficiente”. Gaiman era adepto do BDSM (Bondage, Disciplina, Sadismo, Masoquismo), mas nunca teria se preocupado com palavras seguras ou ações para não ultrapassar limites. Stout não era adepta da prática.

Outras mulheres também afirmaram que Neil Gaiman não respeitava os pedidos de fim de relações sexuais e forçava as vítimas a chamarem o autor de “mestre”. Em 2021, uma jovem chamada Caroline, que tivera relações consensuais quando ele era casado, também disse ter sofrido abuso quando Neil Gaiman. Segundo o podcast "Master", uma mulher também disse que Neil Gaiman chegou a apalpá-la no ônibus de uma turnê em 2013 e pagou US$ 60 mil na época a ela para não se pronunciar. Neil Gaiman: adaptações de obras também afetadas Conhecido por grandes obras, Neil Gaiman já teve trabalhos adaptados para o audiovisual, a exemplo de “Sandman”, da Netflix. Até o momento, a segunda temporada segue confirmada e tem estreia prevista para este ano.