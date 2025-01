Neil Gaiman se pronuncia sobre denúncias de abuso sexual: 'Desinformação'

Escritor britânico Neil Gaiman, autor de obras como "Sandman" e "Coraline", é acusado de abuso sexual / Crédito: Reprodução/Instagram @neilhimself

O autor britânico Neil Gaiman negou as denúncias de abuso sexual contra ele reveladas na segunda-feira, 13, pela revista New York Magazine. Em publicação no seu blog pessoal nesta terça-feira, 14, o criador de “Coraline”, “Sandman” e “Deuses Americanos” se pronunciou sobre as acusações que têm sido divulgadas desde meados de 2024. “Fiquei quieto até agora, tanto por respeito às pessoas que estavam compartilhando suas histórias quanto por um desejo de não chamar ainda mais atenção para muita desinformação”, iniciou na postagem intitulada “Quebrando o silêncio”.

No texto, o escritor declara “reconhecer pela metade” os momentos apresentados pelas denunciantes, afirmando que há “descrições de coisas que aconteceram ao lado de coisas que enfaticamente não aconteceram”. Entre os relatos de práticas de sadomasoquismo não consensuais a situações humilhantes, as mulheres ouvidas pelo New York Magazine citam abusos sexuais, estupro e assédio sexual. Neil se defende e argumenta nunca ter se envolvido em “atividade sexual não consensual com ninguém, nunca”. “Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas agora simplesmente nunca aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas do que realmente aconteceu que não têm relação com a realidade”, acrescentou.

O britânico adianta, ainda, que irá assumir a responsabilidade de “quaisquer erros” que tenha cometido, porém, reforça não poder “aceitar ser descrito como alguém que não sou” além de não “admitir ter feito coisas que não fiz”. Adaptações de obras de Neil Gaiman são afetadas após denúncias Conhecido por grandes obras, Neil Gaiman já teve trabalhos adaptados para o audiovisual, a exemplo de “Sandman”, da Netflix. Até o momento, a segunda temporada segue confirmada e tem estreia prevista para este ano. Leia também: Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio; defesa de ator reage