Fernanda Montenegro faz turnê com espetáculos sobre Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir

Atriz Fernanda Montengro em cena de 'Vitória' / Crédito: Suzanna Tierie/divulgação

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro vai circular pelos teatros do Brasil com textos de Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir. A turnê com os espetáculos "Fernanda Montenegro em Nelson Rodrigues por Ele Mesmo" e "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir" começa em julho, no Rio de Janeiro. Ainda não há previsão do espetáculo ser realizado em Fortaleza.

A turnê faz parte da comemoração dos 80 anos de carreira da atriz, completados em 2024. Ao longo da montagem "Fernanda Montenegro em Nelson Rodrigues por Ele Mesmo", a artista homenageia o dramaturgo a partir da coletânea de entrevistas e depoimentos reunidos em livro publicado por Sônia Rodrigues. LEIA TAMBÉM | Beyoncé interrompe show após falha técnica em carro suspenso Já com o texto de Beauvoir, Montenegro revisita as contribuições da filósofa ao feminismo e seus relatos sobre últimos anos de Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista e marido da autora. No início do ano, a atriz consagrada anunciou sua aposentadoria dos cinemas durante um evento do seu recente lançamento nas telonas, o filme "Vitória", de Andrucha Waddington. O longa foi lançado três meses após "Ainda Estou Aqui", filme estrelado por Fernanda Torres e vencedor do Oscar em 2025, com participação de Fernanda Montenegro.

LEIA MAIS | Fernanda Montenegro anuncia aposentadoria do cinema Fernanda Montenegro e a carreira no cinema Antecedendo a filha, Montenegro foi a primeira mulher da América Latina a ser indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz. Ela concorreu ao prêmio em 1999 por "Central do Brasil", do diretor brasileiro Walter Salles. A "imortal" marcou a história da sétima arte no Brasil, mas sua carreira teve início no teatro, de onde nunca saiu. Para a turnê nacional, Fernanda Montenegro organizou a obra “A Cerimônia do Adeus”, de Simone de Beauvoir, e costurou as leituras dramáticas baseadas na obra “Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo”, de Sônia Rodrigues.